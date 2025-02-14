Не только котлеты: семь рецептов с говяжьим и куриным фаршем

Помните детскую любовь к сочным нежным котлеткам, которые готовили мама или бабушка? Годы идут, но мы до сих пор нет-нет, да и предпочтем вот такое обычное блюдо ресторанным изыскам. Фарш — это универсальный ингредиент, который позволяет готовить простые, но интересные блюда. Кстати, помимо классических котлет и тефтелей, с ним можно приготовить необычные, вкусные и оригинальные блюда — рецепты обсудили с шеф-поваром Русланом Мироновым.

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Говяжьи колбаски «Чевапчичи» (балканская кухня)

Говяжий фарш — 500 г;

Лук — 1 шт. (мелко нарезанный);

Чеснок — 2 зубчика;

Копченая паприка — 1 ч. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Сода — ½ ч. л. (для мягкости);

Вода — 50 мл;

Масло растительное — для жарки.

Лук натереть на терке, чеснок измельчить. Смешать фарш, лук, чеснок, специи, соду и воду. Вымесить и убрать в холодильник на 30 минут. Сформировать небольшие колбаски длиной 7-8 см. Обжарить на сковороде или гриле до румяной корочки (по 4-5 минут с каждой стороны). Подавайте с йогуртовым соусом или пюре из айвара (балканская паста из печеного перца).

Куриные митболы в апельсиновом соусе

Куриный фарш — 500 г;

Панировочные сухари — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соевый соус — 2 ст. л.;

Апельсиновый сок — 200 мл;

Мед — 1 ст. л.;

Крахмал — 1 ч. л.;

Имбирь (молотый) — ½ ч. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Смешать фарш, яйцо, сухари, соль, перец и чеснок. Сформировать небольшие фрикадельки, обжарить до золотистой корочки. В сотейнике смешать апельсиновый сок, мед, соевый соус, имбирь, довести до кипения. Развести крахмал в 2 ст. л. воды, влить в соус и варить, пока он не загустеет. Добавить фрикадельки в соус, тушить 5 минут. Подавать с рисом или стеклянной лапшой.

Говяжьи котлеты с сырной начинкой

Говяжий фарш — 500 г;

Лук — 1 шт. (мелко нарезанный);

Панировочные сухари — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Твердый сыр — 100 г (нарезанный кубиками);

Соль, перец — по вкусу;

Масло растительное — для жарки.

Смешать фарш, лук, сухари, яйцо, специи, хорошо вымесить. Сформировать лепешку, внутрь положить кубик сыра, защипнуть края. Обжарить на сковороде с двух сторон до готовности (около 4 минут с каждой стороны). Подавать с зеленым салатом и пюре из картофеля или батата.

Куриные оладьи с кабачком и зеленью

Куриный фарш — 500 г;

Кабачок — 1 шт. (натертый);

Яйцо — 1 шт.;

Укроп — 1 пучок (мелко нарезанный);

Мука — 2 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Масло растительное — для жарки.

Кабачок натереть, отжать лишнюю жидкость. Смешать фарш, кабачок, яйцо, укроп, муку, специи. Жарить на сковороде, выкладывая ложкой, по 3-4 минуты с каждой стороны. Оладьи отлично сочетаются с чесночным йогуртовым соусом.

Говяжий «хачапури» с мясной начинкой

Говяжий фарш — 400 г;

Лаваш — 3 листа;

Лук — 1 шт.;

Твердый сыр — 150 г;

Яйцо — 2 шт.;

Кефир — 200 мл;

Соль, перец — по вкусу.

Обжарить фарш с луком, посолить, поперчить. Смешать яйца с кефиром. На дно формы выложить слой лаваша, сверху фарш, посыпать сыром. Повторить слои. Залить смесью яиц и кефира, запекать при 180°C 20-25 минут. Подавать со свежими овощами.

Куриные кебабы с кунжутом

Куриный фарш — 500 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Кориандр (молотый) — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Кунжут — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Масло — для жарки.

Смешать фарш с чесноком, специями, лимонным соком. Сформировать небольшие продолговатые кебабы, обвалять в кунжуте. Жарить на гриле или сковороде по 4-5 минут с каждой стороны. Подавать с йогуртовым соусом и лавашом.

Говяжий «пирог» из картофеля

Говяжий фарш — 500 г;

Картофель отварной — 4 шт.;

Лук — 1 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Сыр — 100 г;

Сливочное масло — 30 г;

Соль, перец — по вкусу.

Картофель натереть, добавить яйцо, соль, перемешать. Обжарить фарш с луком. Выложить половину картофеля в форму, сверху фарш, накрыть оставшимся картофелем. Посыпать сыром, запекать при 180°C 30 минут. Подавать со сметаной.