Не только котлеты: семь рецептов с говяжьим и куриным фаршем

Не только котлеты: 7 рецептов с говяжьим и куриным фаршем
Помните детскую любовь к сочным нежным котлеткам, которые готовили мама или бабушка? Годы идут, но мы до сих пор нет-нет, да и предпочтем вот такое обычное блюдо ресторанным изыскам. Фарш — это универсальный ингредиент, который позволяет готовить простые, но интересные блюда. Кстати, помимо классических котлет и тефтелей, с ним можно приготовить необычные, вкусные и оригинальные блюда — рецепты обсудили с шеф-поваром Русланом Мироновым.
Говяжьи колбаски «Чевапчичи» (балканская кухня)
- Говяжий фарш — 500 г;
- Лук — 1 шт. (мелко нарезанный);
- Чеснок — 2 зубчика;
- Копченая паприка — 1 ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Сода — ½ ч. л. (для мягкости);
- Вода — 50 мл;
- Масло растительное — для жарки.
Лук натереть на терке, чеснок измельчить. Смешать фарш, лук, чеснок, специи, соду и воду. Вымесить и убрать в холодильник на 30 минут. Сформировать небольшие колбаски длиной 7-8 см. Обжарить на сковороде или гриле до румяной корочки (по 4-5 минут с каждой стороны). Подавайте с йогуртовым соусом или пюре из айвара (балканская паста из печеного перца).
Куриные митболы в апельсиновом соусе
- Куриный фарш — 500 г;
- Панировочные сухари — 50 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соевый соус — 2 ст. л.;
- Апельсиновый сок — 200 мл;
- Мед — 1 ст. л.;
- Крахмал — 1 ч. л.;
- Имбирь (молотый) — ½ ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу.
Смешать фарш, яйцо, сухари, соль, перец и чеснок. Сформировать небольшие фрикадельки, обжарить до золотистой корочки. В сотейнике смешать апельсиновый сок, мед, соевый соус, имбирь, довести до кипения. Развести крахмал в 2 ст. л. воды, влить в соус и варить, пока он не загустеет. Добавить фрикадельки в соус, тушить 5 минут. Подавать с рисом или стеклянной лапшой.
Говяжьи котлеты с сырной начинкой
- Говяжий фарш — 500 г;
- Лук — 1 шт. (мелко нарезанный);
- Панировочные сухари — 50 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Твердый сыр — 100 г (нарезанный кубиками);
- Соль, перец — по вкусу;
- Масло растительное — для жарки.
Смешать фарш, лук, сухари, яйцо, специи, хорошо вымесить. Сформировать лепешку, внутрь положить кубик сыра, защипнуть края. Обжарить на сковороде с двух сторон до готовности (около 4 минут с каждой стороны). Подавать с зеленым салатом и пюре из картофеля или батата.
Куриные оладьи с кабачком и зеленью
- Куриный фарш — 500 г;
- Кабачок — 1 шт. (натертый);
- Яйцо — 1 шт.;
- Укроп — 1 пучок (мелко нарезанный);
- Мука — 2 ст. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Масло растительное — для жарки.
Кабачок натереть, отжать лишнюю жидкость. Смешать фарш, кабачок, яйцо, укроп, муку, специи. Жарить на сковороде, выкладывая ложкой, по 3-4 минуты с каждой стороны. Оладьи отлично сочетаются с чесночным йогуртовым соусом.
Говяжий «хачапури» с мясной начинкой
- Говяжий фарш — 400 г;
- Лаваш — 3 листа;
- Лук — 1 шт.;
- Твердый сыр — 150 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Кефир — 200 мл;
- Соль, перец — по вкусу.
Обжарить фарш с луком, посолить, поперчить. Смешать яйца с кефиром. На дно формы выложить слой лаваша, сверху фарш, посыпать сыром. Повторить слои. Залить смесью яиц и кефира, запекать при 180°C 20-25 минут. Подавать со свежими овощами.
Куриные кебабы с кунжутом
- Куриный фарш — 500 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Кориандр (молотый) — 1 ч. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Кунжут — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Масло — для жарки.
Смешать фарш с чесноком, специями, лимонным соком. Сформировать небольшие продолговатые кебабы, обвалять в кунжуте. Жарить на гриле или сковороде по 4-5 минут с каждой стороны. Подавать с йогуртовым соусом и лавашом.
Говяжий «пирог» из картофеля
- Говяжий фарш — 500 г;
- Картофель отварной — 4 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Яйцо — 2 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Сливочное масло — 30 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Картофель натереть, добавить яйцо, соль, перемешать. Обжарить фарш с луком. Выложить половину картофеля в форму, сверху фарш, накрыть оставшимся картофелем. Посыпать сыром, запекать при 180°C 30 минут. Подавать со сметаной.