Рецепт жареных креветок

Жареные креветки — это невероятно аппетитное блюдо, особенно если добавить специи и подать с ароматным соусом. Мы поделимся секретом, как пожарить креветки на сковороде до золотистой корочки и при этом сохранить их сочность.

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Ингредиенты:

Креветки — 600 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Перец чили маленький — 1 шт.;

Соль — щепотка;

Белое вино — 40 мл;

Лимон — 1 шт.;

Сливочное масло — 1 ст. ложка;

Оливковое масло — по вкусу;

Петрушка — для украшения.

Приготовление:

Очищаем креветки: удаляем головы и черную нить на спинке. Промываем под проточной водой и просушиваем на бумажном полотенце.

В большой сковороде на оливковом масле обжариваем мелко нарезанный чеснок и перец чили в течение 2–3 минут. Когда они подрумянятся, добавляем сливочное масло.

Выкладываем на сковороду креветки и жарим на сильном огне по две минуты с каждой стороны.

Добавляем немного белого вина.

Когда вино испарится, накрываем сковороду крышкой и готовим креветки еще пять минут.

Выкладываем готовые морепродукты на красивое блюдо. Поливаем лимонным соком, украшаем зеленью. Подаем с овощами или листьями салата. Приятного аппетита!

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