Рецепт жареных креветок

Обалденные креветки для вечера с друзьями: они точно вскружат голову любому
Жареные креветки — это невероятно аппетитное блюдо, особенно если добавить специи и подать с ароматным соусом. Мы поделимся секретом, как пожарить креветки на сковороде до золотистой корочки и при этом сохранить их сочность.
Ингредиенты:
- Креветки — 600 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Перец чили маленький — 1 шт.;
- Соль — щепотка;
- Белое вино — 40 мл;
- Лимон — 1 шт.;
- Сливочное масло — 1 ст. ложка;
- Оливковое масло — по вкусу;
- Петрушка — для украшения.
Приготовление:
- Очищаем креветки: удаляем головы и черную нить на спинке. Промываем под проточной водой и просушиваем на бумажном полотенце.
- В большой сковороде на оливковом масле обжариваем мелко нарезанный чеснок и перец чили в течение 2–3 минут. Когда они подрумянятся, добавляем сливочное масло.
- Выкладываем на сковороду креветки и жарим на сильном огне по две минуты с каждой стороны.
- Добавляем немного белого вина.
- Когда вино испарится, накрываем сковороду крышкой и готовим креветки еще пять минут.
- Выкладываем готовые морепродукты на красивое блюдо. Поливаем лимонным соком, украшаем зеленью. Подаем с овощами или листьями салата. Приятного аппетита!
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