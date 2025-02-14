Обалденные креветки для вечера с друзьями: они точно вскружат голову любому

Жареные креветки — это невероятно аппетитное блюдо, особенно если добавить специи и подать с ароматным соусом. Мы поделимся секретом, как пожарить креветки на сковороде до золотистой корочки и при этом сохранить их сочность.

Рецепт жареных креветок
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Ингредиенты:

  • Креветки — 600 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Перец чили маленький — 1 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Белое вино — 40 мл;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Сливочное масло — 1 ст. ложка;
  • Оливковое масло — по вкусу;
  • Петрушка — для украшения.

Приготовление:

  • Очищаем креветки: удаляем головы и черную нить на спинке. Промываем под проточной водой и просушиваем на бумажном полотенце.
  • В большой сковороде на оливковом масле обжариваем мелко нарезанный чеснок и перец чили в течение 2–3 минут. Когда они подрумянятся, добавляем сливочное масло.
  • Выкладываем на сковороду креветки и жарим на сильном огне по две минуты с каждой стороны.
  • Добавляем немного белого вина.
  • Когда вино испарится, накрываем сковороду крышкой и готовим креветки еще пять минут.
  • Выкладываем готовые морепродукты на красивое блюдо. Поливаем лимонным соком, украшаем зеленью. Подаем с овощами или листьями салата. Приятного аппетита!

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