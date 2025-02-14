Россиянам подсказали способ избежать покупки ядовитого торта

Торт для праздничного стола должен содержать натуральные ингредиенты, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Способ избежать покупки ядовитого торта она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Как избежать покупки ядовитого торта
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Спеценко призвала обращать внимание на дату изготовления и срок годности перед покупкой, отдавая предпочтение тортам с натуральными ингредиентами, а не с большим количеством консервантов. Кроме того, продолжила она, нужно убедиться, что упаковка торта целая и неповрежденная — это предотвращает попадание воздуха и бактерий, — а сам торт имеет аппетитный внешний вид.

«Если он имеет неприятный запах, странный цвет или текстуру, лучше отказаться от покупки», говорит эксперт.

Срок хранения изделия, обратила внимание Спеценко, зависит от его начинки — к примеру, торт с заварным кремом или взбитыми сливками хранится до шести часов, изделия с фруктовой начинкой, белково-взбивным или сливочным кремом — до 36 часов, а десерт без отделки кремом — до 72 часов. Торт она посоветовала во избежание пищевых отравлений держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C.

«Кондитерские изделия с кремом одни из самых опасных продуктов в плане развития токсических отравлений, поскольку являются самой лучшей питательной средой для роста патогенных бактерий», заключила Спеценко.

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