Как избежать покупки ядовитого торта

Торт для праздничного стола должен содержать натуральные ингредиенты, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Способ избежать покупки ядовитого торта она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

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Спеценко призвала обращать внимание на дату изготовления и срок годности перед покупкой, отдавая предпочтение тортам с натуральными ингредиентами, а не с большим количеством консервантов. Кроме того, продолжила она, нужно убедиться, что упаковка торта целая и неповрежденная — это предотвращает попадание воздуха и бактерий, — а сам торт имеет аппетитный внешний вид.

« Е с л и о н и м е е т н е п р и я т н ы й з а п а х , с т р а н н ы й ц в е т и л и т е к с т у р у , л у ч ш е о т к а з а т ь с я о т п о к у п к и » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Срок хранения изделия, обратила внимание Спеценко, зависит от его начинки — к примеру, торт с заварным кремом или взбитыми сливками хранится до шести часов, изделия с фруктовой начинкой, белково-взбивным или сливочным кремом — до 36 часов, а десерт без отделки кремом — до 72 часов. Торт она посоветовала во избежание пищевых отравлений держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C.

« К о н д и т е р с к и е и з д е л и я с к р е м о м — о д н и и з с а м ы х о п а с н ы х п р о д у к т о в в п л а н е р а з в и т и я т о к с и ч е с к и х о т р а в л е н и й , п о с к о л ь к у я в л я ю т с я с а м о й л у ч ш е й п и т а т е л ь н о й с р е д о й д л я р о с т а п а т о г е н н ы х б а к т е р и й » , — з а к л ю ч и л а С п е ц е н к о .

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