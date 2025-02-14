Идея для романтического ужина без гор грязной посуды — паста с базиликом

14 февраля придет совсем скоро, а значит, наступило время для подготовки к этому милому празднику. Как бы люди к нему ни относились, сложно не согласиться с тем, что это лишний повод порадовать близких.

Как приготовить пасту с базиликом
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Интересной идеей для романтического ужина станет паста с базиликом и помидорами. Готовить ее совсем не сложно, а результат получится столь притягательным, что к нему захочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты

  • Тальятелле — 200 г;
  • Черри — 250 г;
  • Чеснок — 4 дольки;
  • Базилик — 50 г;
  • Головка лука — 1 шт.;
  • Соль, перец — на вкус.

Способ приготовления

  1. В сковороду выкладываем тальятелле.
  2. Теперь займемся подготовкой овощей. Лук нарезаем полукольцами, помидоры — как вам удобно, а чеснок мелко рубим.
  3. Выкладываем лук, чеснок и помидоры вокруг пасты, а сверху посыпаем листочками базилика.
  4. Заливаем все водой, ставим сковороду на плиту, накрываем крышкой и ожидаем, пока вода не закипит. Как только это произойдет, уменьшаем огонь до среднего и варим пасту около 8 минут, периодически помешивая.

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