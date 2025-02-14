Как приготовить пасту с базиликом

14 февраля придет совсем скоро, а значит, наступило время для подготовки к этому милому празднику. Как бы люди к нему ни относились, сложно не согласиться с тем, что это лишний повод порадовать близких.

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Интересной идеей для романтического ужина станет паста с базиликом и помидорами. Готовить ее совсем не сложно, а результат получится столь притягательным, что к нему захочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты

Тальятелле — 200 г;

Черри — 250 г;

Чеснок — 4 дольки;

Базилик — 50 г;

Головка лука — 1 шт.;

Соль, перец — на вкус.

Способ приготовления

В сковороду выкладываем тальятелле. Теперь займемся подготовкой овощей. Лук нарезаем полукольцами, помидоры — как вам удобно, а чеснок мелко рубим. Выкладываем лук, чеснок и помидоры вокруг пасты, а сверху посыпаем листочками базилика. Заливаем все водой, ставим сковороду на плиту, накрываем крышкой и ожидаем, пока вода не закипит. Как только это произойдет, уменьшаем огонь до среднего и варим пасту около 8 минут, периодически помешивая.

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