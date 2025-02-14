Как выбрать качественную халву

Халву обожают миллионы сладкоежек по всему миру. Эта сладость появилась на востоке тысячи лет назад, а сегодня захватила уже весь мир, и на полках по всему миру можно найти самую разную халву. Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала URA.RU на что обратить внимание, выбирая халву в магазине.

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Как делают халву

Эту сладость начали делать на востоке еще в V веке до нашей эры. Родиной халвы считается Иран: с персидского «халва» так и переводится — «сладость». Со временем десерт распространился сначала по Ближнему Востоку и Средней Азии, а затем добрался до всех уголков мира.

В разных странах халву готовят по-разному, но основной принцип остается неизменным. Семена или орехи растирают в однородную массу, а затем смешивают с сахаром, карамелью или медом. После чего все это взбивают до однородной консистенции.

В классической халве всего три компонента: масличная основа, которую делают из семян или орехов, сладкий сироп из сахара или меда для сладости, а также натуральные пенообразователи, придающие халве характерную текстуру. Раньше использовались экстракты корней солодки или мыльянки, но сейчас на производстве могут также добавить пектины, белки и многие другие вещества, улучшающие текстуру блюда.

В чем польза халвы

Помимо того, что халва вкусная, она еще и полезная: нутрициолог рассказала, что каждый вид этой сладости обладает своими плюсами:

Подсолнечная халва богата витаминами B, D и Е. Поэтому добавление ее в рацион хорошо скажется на памяти и зрении;

Тахинная, или кунжутная халва, богата фосфором, цинком, железом и антиоксидантами. Немного такого десерта с чаем отлично скажется на здоровье кожи;

Арахисовая халва насыщена белком и прекрасно поможет мышцам человека;

Фисташковая и миндальная халва содержат жирные кислоты и антиоксиданты.

Ника Сергунина добавила, что несмотря на то, что у всех видов халвы есть свои преимущества, наиболее полезной можно считать тахинную: благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

« О д н а к о в а ж н о п о т р е б л я т ь х а л в у в у м е р е н н ы х к о л и ч е с т в а х . В с е - т а к и у н е е д о в о л ь н о в ы с о к а я к а л о р и й н о с т ь » , — п о д ч е р к н у л а н у т р и ц и о л о г .

В чем опасность халвы

Высокая калорийность действительно может оказаться противопоказанием для многих людей, следящих за здоровьем. Всего в 100 граммах халвы может содержаться более 500 ккал. Поэтому здоровым людям лучше ограничиться 50 граммами сладости в день — этого хватит, чтобы получить полезные вещества, но при этом не перебрать калорий.

А вот людям, страдающим диабетом, лучше вообще отказаться от этого продукта. Ведь у халвы очень высокий гликемический индекс, и поэтому от небольшого кусочка уровень сахара уже серьезно подскочит.

Не стоит покупать халву и людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ. Ведь из-за жиров и сахара сладость может усугубить проблемы со здоровьем.

Как должна выглядеть хорошая халва

Выбирая халву, первым делом нужно обратить на то, как она выглядит.

« П о в е р х н о с т ь х а л в ы д о л ж н а б ы т ь с у х о й , р о в н о й , б е з п о в р е ж д е н и й и с е д о г о н а л е т а , — п р е д у п р е д и л а Н и к а С е р г у н и н а . — Н а л и ч и е р а с т и т е л ь н о г о ж и р а и л и к а п е л ь в л а г и у к а з ы в а е т н а н а р у ш е н и е т е х н о л о г и и п р и г о т о в л е н и я » .

Не менее важна структура продукта. У качественной халвы она волокнисто-слоистая. Исключение — арахисовая халва. У нее менее выраженная структура.

Чего не должно быть в составе халвы

После внешнего вида стоит также изучить состав продукта. Нутрициолог предупреждает: если среди ингредиентов есть искусственные ароматизаторы, консерванты, а также пальмовое масло и заменители сахара — то такую сладость лучше оставить на полке.