Топ-5 знаменитых московских советских пельменных

18 февраля отмечается Всемирный день пельменей. Надо ли говорить, что в России проживают миллионы любителей этого кушанья, и в упомянутый день многие снова отдадут ему должное. Откуда и когда пельмени появились в нашей стране? Почему стали так популярны во времена СССР? Какие советские пельменные заслужили статус культовых? Обо всем этом читайте в материале «Мосленты».

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Откуда они появились?

Историк кулинарии Вильям Похлебкин, изучая старинные документы уральских городов и деревень, обнаружил, что с 1679 года появились записи о семьях Пельменевых, Пельменниковых и других фамилий, производных от слова «пельмень». В то время существовала традиция давать фамилию по роду занятий человека.

В Москве пельмени подавали во многих трактирах. Владимир Гиляровский писал, что хозяин одного из них, Алексей Лопашов, пригласил знатока пельменей из Сибири. Он готовил пельмени не только привычные рыбные и мясные, но и диковинные – фруктовые, в розовом шампанском. Гости хлебали их деревянными ложками.

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Сам Гиляровский тоже жаловал пельмени и угощал ими своих друзей. Одному из них, Федору Шаляпину, он посвятил такой экспромт:

Тебя с пельменями мы ждали

И ждем напрасно до сих пор!

Поели, малость выпивали

И говорили милый вздор.

Как они захватили СССР

В советское время по указанию наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в столице наладили массовое производство полуфабрикатов, в том числе пельменей.

Расцвет блинных, пирожковых, пончиковых, чебуречных начался в конце 50-х — начале 60-х годов. Заметно стало больше и пельменных. Опять же по банальной причине — насытиться там можно было дешево и быстро.

Обслуживали посетителей обычно две женщины. Одна засыпала в кипящую воду белые комки из красных коробок с надписью «Пельмени русские». Другая вылавливала дуршлагом или половником готовые пельмени и бросала на тарелку.

Затем, в зависимости от желания посетителей, сдабривала их сметаной, маслом (порция 36 копеек) или уксусом и горчицей (32 копейки).

Трапезничал народ, стоя за высокими столиками. О вкусе изделий говорить не стану, потому что он… почти не ощущался, тем более под покровом соусов. И так — в большинстве заведений. Но народ был стойкий, закаленный в боях за существование. И готов был съесть все.

ТОП-5 главных столичных пельменных

Пельменная на улице Красина

Недалеко от Тишинской площади, на улице Красина, работало заведение, которое прославилось тем, что туда заглядывал будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. Хотя вряд ли его кто-нибудь запомнил.

Компанию поэту составлял его друг, переводчик Виктор Голышев. Иногда приходили другие знакомые поэта. Но их имена история не сохранила. Зато остались строки Бродского, написанные по случаю очередного визита в пельменную. Не очень складные и, возможно, не совсем трезвые:

Жаль, не придумано машинки,

чтоб, околачиваясь тут,

пельмени хавать на Тишинке,

авось, еще изобретут.

Уж извините, но посетители пельменных не всегда запивали еду чаем или компотом. Нередко находилось и то, что покрепче.

Остается добавить, что историческая пельменная не дожила до наших дней — ее закрыли в 2018 году.

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Пельменная возле МХАТа

Давно простыл след пельменной и в проезде Художественного театра — так раньше назывался Камергерский переулок. В выходные дни рядом с заведением плескалась книжная «толкучка». И когда ее посетителей начинала гонять милиция, они укрывались за стеклянными дверями и изображали невинных едоков.

Пельменная располагалась в нескольких шагах от МХАТа и туда приходили театралы утолить голод перед спектаклями. Среди них можно было узреть знаменитостей — поэта Роберта Рождественского, писателей Валентина Распутина и Владимира Солоухина. Мелькали и другие знакомые лица.

Заходил сюда Николай Озеров, который то и дело отрываясь от тарелки, раздавал автографы. Кто-то однажды встретил легендарных братьев Старостиных — Андрея и Николая. Но пельмени бывшие футболисты есть не стали — ограничились чаем с баранками.

Пельменная на Старой площади

Осталась в памяти пельменная на Старой площади — сейчас Новая — напротив Политехнического музея. Там собирался народ тихий и задумчивый. Только звон посуды раздавался и стук подносов. Некоторые за едой читали: одни — книги, другие — газеты.

Меню было по тем временам неплохим, да и пельмени в бульоне выглядели аппетитно.

Поговаривали, что сюда захаживали товарищи в штатском из известного дома на Лубянке. Интересно, приходили они утолить голод или по каким-то тайным делам? Вопрос возник не случайно. В книге «Секреты русской кухни» бывший шеф разведки ГДР и большой гурман Маркус Вольф писал: «Волшебство пельменей никогда меня не подводило, когда надо было оказать особое внимание кому-то из наших разведчиков на Западе… Именно пельмени обладают замечательным действием — способствуют возникновению доверительных отношений между людьми…»

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Пельменная на Малой Пироговской

В заведении в здании педагогического института толпились не только местные студенты, но и пришельцы из обоих медицинских вузов, расположенных неподалеку. Шум, гвалт стоял всегда неимоверный. В окружении тарелок и стаканов кипели разговоры — о сессии, любви, будущей загородной прогулке. Одной порции многим не хватало, и они снова протискивались к прилавку. Когда аппетит студентов становился зверский, появлялась написанная от руки бумага: «Пельмени закончились».

Вспоминалась повесть Ильфа и Петрова «Светлая личность», в которой фигурирует изобретатель из города Кукуева товарищ Бабский. Одно из его изобретений — пельменный аппарат, «скоропищ», производивший три миллиона пельменей в час. Улицы города вскоре оказались завалены продукцией Бабского…

Кстати, пельменная в педагогическом работает и сейчас. Там также шумно и весело, как раньше.

Пельменная на Ленивке

На этой маленькой улице пельменями кормили издавна. В советское время здесь было немноголюдно. Захаживали в пельменную в старом доме лишь случайные прохожие, да жители окрестных домов, которым было неохота готовить. Они покупали еду, укладывали в принесенные кастрюльки и уходили обедать. Особым вниманием у них пользовались пельмени в бульоне и вареники с творогом. Традиция не прервалась и сейчас. На месте пельменной — кафе, где предлагают изделия ручной лепки. Понятно, что ассортимент заметно отличается от того, что был много лет назад. Да и посетители приходят совсем другие.

Сколько же пельменных было в Москве, не сосчитать! На Цветном бульваре, Комсомольской площади, возле магазина «Медицинская книга». Еще — на Арбате, Рождественке, Пречистенке, Новослободской, Профсоюзной, в Хвостовом переулке…

Вместо послесловия

Нынешние заведения в Москве предлагают пельмени на любой вкус. В них можно отведать изделия с крабом, щукой и судаком, уткой и белыми грибами, «царской» начинкой…

Впрочем, иным подойдет совет Олега Митяева:

В стылой бане затопим мы печь

И, болтая, налепим пельмени.

И земля свою скорость изменит,

Не давая событиям течь…