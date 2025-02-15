Рецепт для похудения: куриные котлетки

Котлеты из курицы получаются очень нежными, они просто тают во рту. При этом они не вредят фигуре — всего 120 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

овсяные отруби — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте куриное филе, нарежьте небольшими кусочками. Очистите и нарежьте лук. Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере до состояния фарша. Добавьте в фарш яйцо, овсяные отруби, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с антипригарным покрытием без масла или запеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Котлеты готовы! Они получаются сочными и ароматными, но при этом низкокалорийными.