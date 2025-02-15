Рецепт для похудения: куриные котлетки. Едим — и килограммы уходят
Котлеты из курицы получаются очень нежными, они просто тают во рту. При этом они не вредят фигуре — всего 120 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- овсяные отруби — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте куриное филе, нарежьте небольшими кусочками. Очистите и нарежьте лук. Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере до состояния фарша.
- Добавьте в фарш яйцо, овсяные отруби, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с антипригарным покрытием без масла или запеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
Котлеты готовы! Они получаются сочными и ароматными, но при этом низкокалорийными.