Нежнятинка для всей семьи — пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире

Этот пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире — идеальный баланс простоты и вкуса, с которым справятся даже те, кто далек от кулинарии.

Пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире
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Совет — если пирог получился слишком сухим, не переживайте — просто добавьте больше яблок в следующий раз.

Для готовки вам понадобятся

  • Мука — 300 г
  • Масло сливочное — столовая ложка
  • Яблочки — 3 шт.
  • Кефир — 250 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сода — чайная ложка
  • Соль — крупная щепотка
  • Корица — 5 г
  • Экстракт ванили — капля

Способ приготовления

  1. Яблоки превратить в небольшие кубики. Посыпать корицей.
  2. Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир и растопленное сливочное масло.
  3. Всыпать в смесь сухие ингредиенты и ванильный экстракт.
  4. После перемешивания добавить яблочные кубики.
  5. Запекать в духовом шкафу, предварительно разогретом до 180 градусов, примерно 50 минут.
Еда