Готовим хинкали с грибами для веганов и постящихся

Хинкали — блюдо грузинской кухни, которое обрело множество поклонников за пределами родины. Чаще всего их начиняют бараниной или говядиной. Однако существуют альтернативные рецепты с растительными начинками. Рассказываем, как приготовить домашние хинкали с грибами, которые подходят для веганского и постного рационов.

Ингредиенты

Шампиньоны (свежие или консервированные) — 850 г

Лук репчатый — 2 шт.

Мука пшеничная — 15 ст. л.

Вода теплая питьевая — 80 мл

Свежая зелень — пучок

Сушеный чабер — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Перец, соль — на свой вкус

Масло растительное — 1 ст. л. (если грибы консервированные)

Способ приготовления

Если используете свежие грибы, выложите их в подсоленную воду и отварите до готовности (10–15 минут в зависимости от размера). Затем мелко нарежьте, соедините с измельченной зеленью и луком, солью и перцем, перемешайте.

Консервированные грибы нужно выложить в кастрюлю вместе с соком из банки и готовить до выпаривания жидкости. После этого добавьте немного масла, измельченные луковицы, сухие специи. Оставьте тушиться на 5 минут, затем соедините с измельченной зеленью.

Соедините муку и воду, замесите однородное тесто, оставьте отдохнуть на 10 минут. Затем раскатайте тесто пластом толщиной 5 мм, вырежьте небольшие кружки (например, с помощью формы, чашки или стакана). Подраскатайте кружки до толщины 2 мм, затем выложите в каждый по 1 ст. л. начинки. Сверните хинкали, формируя хвостики сверху.

Вскипятите воду во вместительной кастрюле. По одному выложите в кипящую воду хинкали, дождитесь повторного закипания и варите еще 8-9 минут. Извлеките шумовкой.

Постные хинкали с грибами готовы! Подавайте горячими.