Свиные рёбрышки: как приготовить в кастрюле, пошаговый рецепт

«Нежные, умеренно жирные и невероятно сочные всё это о свиных рёбрышках, которые можно приготовить как на гриле, так и в духовке. Особый вкус блюду придают маринады. Традиционно мясо на гриле готовят с соусом барбекю, который даёт ему сладко-дымный аромат. Вы также можете попробовать приготовить рёбрышки с яблочным уксусом он сделает их мягкими. Благодаря медово-горчичному маринаду мясо карамелизуется, а горчица способствует его размягчению», Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Как приготовить свиные ребрышки в кастрюле
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Рецепт

Свиные рёбрышки с медово-горчичным соусом

Ингредиенты:

Для бульона:

  • свиные рёбра — 450 г;
  • вода — 1,5 л;
  • лук репчатый — 130 г;
  • имбирь свежий — 50 г;
  • чеснок в шелухе — 15 г;
  • лук-порей (зелёная часть) — 30 г;
  • соевый соус — 40 г;
  • семена кориандра — 1 г;
  • палочка корицы — 1 шт. (5 г);
  • чёрный перец (горошек) — 2 г;
  • бадьян — 1 шт.;
  • водоросли комбу — 5 г;
  • сушёные листья кафирского лайма — 1 г;
  • растительное масло — 15 г;
  • сахар — 10 г;
  • соль — 10 г.

Для соуса:

  • соевый соус — 20 мл;
  • дижонская горчица — 20 г;
  • сладкий соус чили — 15 г;
  • мёд — 15 г;
  • устричный соус — 5 мл;
  • растительное масло — 10 мл.

Способ приготовления:

  1. Помойте свиные рёбра, обсушите.
  2. Натрите мясо растительным маслом. Запекайте все кости до ярких печёностей на гриле под прямым жаром.
  3. Нарежьте все овощи крупно и поджарьте на сухой, хорошо разогретой сковороде одну-две минуты.
  4. Выложите в кастрюлю рёбра, залейте их водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев, снимая пену.
  5. Добавьте в кастрюлю весь лук и чеснок. Томите один час. Затем приправьте солью, сахаром и остальными специями. Готовьте ещё 40–60 минут до мягкости мяса.
  6. Снимите кастрюлю с нагрева и добавьте в бульон водоросли комбу. Дайте остыть вместе со всеми компонентами.
  7. Процедите бульон от всех специй через сито и марлю.
  8. Для приготовления соуса смешайте венчиком до однородной эмульсии все компоненты: соевый соус, дижонскую горчицу, сладкий соус чили, мёд, устричный соус и растительное масло.
  9. Покройте рёбрышки соусом и порционно разложите по вакуумным или зип-пакетам ту часть, которую пока не планируете готовить. Храните в морозилке до шести месяцев, в холодильнике — три-пять дней.
  10. Прижарьте рёбра на гриле или запеките в духовке при 190°С в режиме конвекции до образования золотистой корочки.

Подавайте сочные рёбрышки с жареным картофелем и лёгким овощным салатом.

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Сергей Кузнецов
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