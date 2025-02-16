Как приготовить свиные ребрышки в кастрюле

Свиные рёбрышки: как приготовить в кастрюле, пошаговый рецепт
«Нежные, умеренно жирные и невероятно сочные — всё это о свиных рёбрышках, которые можно приготовить как на гриле, так и в духовке. Особый вкус блюду придают маринады. Традиционно мясо на гриле готовят с соусом барбекю, который даёт ему сладко-дымный аромат. Вы также можете попробовать приготовить рёбрышки с яблочным уксусом — он сделает их мягкими. Благодаря медово-горчичному маринаду мясо карамелизуется, а горчица способствует его размягчению», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Рецепт
Свиные рёбрышки с медово-горчичным соусом
Ингредиенты:
Для бульона:
- свиные рёбра — 450 г;
- вода — 1,5 л;
- лук репчатый — 130 г;
- имбирь свежий — 50 г;
- чеснок в шелухе — 15 г;
- лук-порей (зелёная часть) — 30 г;
- соевый соус — 40 г;
- семена кориандра — 1 г;
- палочка корицы — 1 шт. (5 г);
- чёрный перец (горошек) — 2 г;
- бадьян — 1 шт.;
- водоросли комбу — 5 г;
- сушёные листья кафирского лайма — 1 г;
- растительное масло — 15 г;
- сахар — 10 г;
- соль — 10 г.
Для соуса:
- соевый соус — 20 мл;
- дижонская горчица — 20 г;
- сладкий соус чили — 15 г;
- мёд — 15 г;
- устричный соус — 5 мл;
- растительное масло — 10 мл.
Способ приготовления:
- Помойте свиные рёбра, обсушите.
- Натрите мясо растительным маслом. Запекайте все кости до ярких печёностей на гриле под прямым жаром.
- Нарежьте все овощи крупно и поджарьте на сухой, хорошо разогретой сковороде одну-две минуты.
- Выложите в кастрюлю рёбра, залейте их водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев, снимая пену.
- Добавьте в кастрюлю весь лук и чеснок. Томите один час. Затем приправьте солью, сахаром и остальными специями. Готовьте ещё 40–60 минут до мягкости мяса.
- Снимите кастрюлю с нагрева и добавьте в бульон водоросли комбу. Дайте остыть вместе со всеми компонентами.
- Процедите бульон от всех специй через сито и марлю.
- Для приготовления соуса смешайте венчиком до однородной эмульсии все компоненты: соевый соус, дижонскую горчицу, сладкий соус чили, мёд, устричный соус и растительное масло.
- Покройте рёбрышки соусом и порционно разложите по вакуумным или зип-пакетам ту часть, которую пока не планируете готовить. Храните в морозилке до шести месяцев, в холодильнике — три-пять дней.
- Прижарьте рёбра на гриле или запеките в духовке при 190°С в режиме конвекции до образования золотистой корочки.
Подавайте сочные рёбрышки с жареным картофелем и лёгким овощным салатом.