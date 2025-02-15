В древности блины считали символом солнца. Они круглые, желтые и горячие — совсем как небесное светило. Люди верили, что съедают частичку могущества солнца вместе с блином. Чтобы задобрить его, готовили вкусные и красивые блины. Мы поделимся с вами пятью секретами приготовления этого блюда.

© unsplash

Вот пять секретов идеальных блинов:

Добавляйте в тесто горячую воду. Это повысит клейкость муки, и блинчики не будут рваться на сковороде. Дайте тесту настояться 10–15 минут перед выпечкой. Мука успеет раскрыться, а блины не прилипнут к сковороде. Не меняйте пропорции соли и сахара. Большое количество соли замедлит брожение теста, а блины получатся бледными. Избыток сахара сделает их «резиновыми». Прежде чем жарить блины, насыпьте на сковороду немного соли, затем тщательно протрите ее и налейте масло. Так тесто не будет прилипать. Чтобы блины не рвались, добавьте в тесто яйцо. Тогда оно станет более упругим.

Ранее стало известно, что если вам надоели обычные блинчики, то у нас есть для вас интересный рецепт. Попробуйте приготовить заварные блинчики на кипятке — они получаются более тонкими и нежными.