Рецепт для похудения: закуска из брынзы и перца

Закуска из брынзы и перца — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Это блюдо идеально подойдет для легкого перекуса или ужина. Оно содержит много витаминов и полезных веществ, а также является низкокалорийным. В нем всего 150 ккал на 100 г.

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Ингредиенты:

Брынза (нежирная) — 200 г;

Болгарский перец — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте болгарский перец полосками или кубиками. Измельчите чеснок и зелень. Смешайте все ингредиенты в миске. Подавайте блюдо охлаждённым.

Ранее сообщалось, что овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.