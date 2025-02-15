Рецепт для похудения: закуска из брынзы и перца. Едим — и килограммы уходят

Закуска из брынзы и перца — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Это блюдо идеально подойдет для легкого перекуса или ужина. Оно содержит много витаминов и полезных веществ, а также является низкокалорийным. В нем всего 150 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: закуска из брынзы и перца
© unsplash

Ингредиенты:

  • Брынза (нежирная) — 200 г;
  • Болгарский перец — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте болгарский перец полосками или кубиками.
  2. Измельчите чеснок и зелень.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске.
  4. Подавайте блюдо охлаждённым.

Ранее сообщалось, что овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.

Еда