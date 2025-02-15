Рецепт для похудения: закуска из брынзы и перца. Едим — и килограммы уходят
Закуска из брынзы и перца — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Это блюдо идеально подойдет для легкого перекуса или ужина. Оно содержит много витаминов и полезных веществ, а также является низкокалорийным. В нем всего 150 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- Брынза (нежирная) — 200 г;
- Болгарский перец — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте болгарский перец полосками или кубиками.
- Измельчите чеснок и зелень.
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Подавайте блюдо охлаждённым.
Ранее сообщалось, что овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.