Какие аналоги продуктов СССР есть в магазинах

Эпоха СССР запомнилась людям не только вкусными, но и необычными продуктами — от фруктового кефира до соленых арбузов. «Вечерняя Москва» узнала, какие аналоги этих продуктов есть в магазинах.

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Советская эпоха, конечно, не могла похвастаться таким разнообразием продуктов, как на полках современных магазинов. Но тогда можно было найти товары, которые сегодня практически не купить. По словам историка Дмитрия Филиппова, в условиях дефицита заводы старались удивить покупателя необычными сочетаниями продуктов.

« А н а л о г и н е к о т о р ы х о р и г и н а л ь н ы х с о в е т с к и х п р о д у к т о в с е г о д н я в т о р г о в л е п р а к т и ч е с к и н е п р е д с т а в л е н ы . Т о г д а , н а ф о н е л о м я щ и х с я п о л о к м а г а з и н о в в с т р а н а х к а п и т а л и з м а , э т и н е о б ы ч н ы е п р о д у к т ы б ы л и с в о е г о р о д а о т д у ш и н о й . И п р и э т о м о н и б ы л и с в о и , " р о д н ы е " . С т о и т л и г о в о р и т ь о т о м , ч т о п р о д у к т ы э т и , п о м и м о п р о ч е г о , б ы л и н а т у р а л ь н ы м и , б е з д о б а в л е н и я х и м и и , и с о с т о я л и и з п р о с т ы х и н г р е д и е н т о в » , — н а п о м н и л э к с п е р т .

Список необычных продуктов открывает фруктовый кефир. Он считался диетическим, а потому его давали на завтрак даже маленьким детям. В таком кефире не было сахара, но зато было много наполнителей в виде джема, киселя, замороженных ягод. Средняя стоимость фруктового кефира в те годы — меньше 30 копеек.

Сейчас фруктовый кефир практически не встретишь на полках супермаркетов. Но некоторые фермеры предлагают продукт с разными вкусами: малины, груши, черной смородины. Стоимость его мало отличается от цены обычного кефира — 50 рублей за 0,5 литра.

Апельсиновый майонез — еще одно ноу-хау советской эпохи. Он был разработан для гурманов и считался десертным продуктом, который часто использовали в качестве вкусной добавки для блинов. Такой майонез содержал 35 процентов жира и около 20 процентов апельсинового сока. Примечательно, что продавался экзотический продукт далеко не везде, так как не считался массовым товаром. Хранился он всего месяц, а стоил около 35 копеек. Сегодня найти аналогичный продукт, максимально приближенный к советскому образцу, сложно. В качестве достойной альтернативы можно назвать, пожалуй, лишь майонез со вкусом сливочного пломбира. Стоит гастрономическое удовольствие 100 рублей за 300 граммов.

Запомнилась советская эпоха и консервированным винегретом. Он был отличным вариантом для тех, кто много работал и не успевал приготовить себе блюдо. Стоило оно 28 копеек за 500 граммов и по вкусу не сильно отличалось от домашнего винегрета. Правда, хранился продукт не более месяца.

Сейчас аналогов данному товару почти не встретишь — тренд на консервированные салаты пока не возрожден, поэтому покупателям, как правило, предлагают смесь для них. В набор входит соус, которым и следует заправлять блюдо. Хранится продукт всего пару дней, а стоит примерно 300 рублей за порцию в 250 граммов.

Медовое масло было, пожалуй, первым из советских десертных продуктов. Оно полюбилось многим — в магазинах за ним, как правило, выстраивалась очередь. Цвет масла зависел исключительно от использованного в нем сорта меда. Цена продукта не превышала 15 копеек за 250 граммов.

Аналог такого масла сегодня можно найти на прилавках в магазинах. Правда, вместо медового послевкусия покупатель ощутит вкус соленой карамели. Стоит масло 440 рублей за 180 граммов.

В южных республиках СССР можно было встретить такой необычный продукт, как консервированный арбуз. Для жителей Москвы он считался экзотикой, многие привозили его из отпусков. На вкус он напоминал арбузы вперемешку с солеными огурцами, но его главным предназначением было удивить гостей чудо-десертом.

Хорошо забытое старое сегодня