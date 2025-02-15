Ностальгия со вкусом: какие аналоги продуктов СССР есть в магазинах
Эпоха СССР запомнилась людям не только вкусными, но и необычными продуктами — от фруктового кефира до соленых арбузов. «Вечерняя Москва» узнала, какие аналоги этих продуктов есть в магазинах.
Советская эпоха, конечно, не могла похвастаться таким разнообразием продуктов, как на полках современных магазинов. Но тогда можно было найти товары, которые сегодня практически не купить. По словам историка Дмитрия Филиппова, в условиях дефицита заводы старались удивить покупателя необычными сочетаниями продуктов.
«Аналоги некоторых оригинальных советских продуктов сегодня в торговле практически не представлены. Тогда, на фоне ломящихся полок магазинов в странах капитализма, эти необычные продукты были своего рода отдушиной. И при этом они были свои, "родные". Стоит ли говорить о том, что продукты эти, помимо прочего, были натуральными, без добавления химии, и состояли из простых ингредиентов», — напомнил эксперт.
Список необычных продуктов открывает фруктовый кефир. Он считался диетическим, а потому его давали на завтрак даже маленьким детям. В таком кефире не было сахара, но зато было много наполнителей в виде джема, киселя, замороженных ягод. Средняя стоимость фруктового кефира в те годы — меньше 30 копеек.
Сейчас фруктовый кефир практически не встретишь на полках супермаркетов. Но некоторые фермеры предлагают продукт с разными вкусами: малины, груши, черной смородины. Стоимость его мало отличается от цены обычного кефира — 50 рублей за 0,5 литра.
Апельсиновый майонез — еще одно ноу-хау советской эпохи. Он был разработан для гурманов и считался десертным продуктом, который часто использовали в качестве вкусной добавки для блинов. Такой майонез содержал 35 процентов жира и около 20 процентов апельсинового сока. Примечательно, что продавался экзотический продукт далеко не везде, так как не считался массовым товаром. Хранился он всего месяц, а стоил около 35 копеек. Сегодня найти аналогичный продукт, максимально приближенный к советскому образцу, сложно. В качестве достойной альтернативы можно назвать, пожалуй, лишь майонез со вкусом сливочного пломбира. Стоит гастрономическое удовольствие 100 рублей за 300 граммов.
Запомнилась советская эпоха и консервированным винегретом. Он был отличным вариантом для тех, кто много работал и не успевал приготовить себе блюдо. Стоило оно 28 копеек за 500 граммов и по вкусу не сильно отличалось от домашнего винегрета. Правда, хранился продукт не более месяца.
Сейчас аналогов данному товару почти не встретишь — тренд на консервированные салаты пока не возрожден, поэтому покупателям, как правило, предлагают смесь для них. В набор входит соус, которым и следует заправлять блюдо. Хранится продукт всего пару дней, а стоит примерно 300 рублей за порцию в 250 граммов.
Медовое масло было, пожалуй, первым из советских десертных продуктов. Оно полюбилось многим — в магазинах за ним, как правило, выстраивалась очередь. Цвет масла зависел исключительно от использованного в нем сорта меда. Цена продукта не превышала 15 копеек за 250 граммов.
Аналог такого масла сегодня можно найти на прилавках в магазинах. Правда, вместо медового послевкусия покупатель ощутит вкус соленой карамели. Стоит масло 440 рублей за 180 граммов.
В южных республиках СССР можно было встретить такой необычный продукт, как консервированный арбуз. Для жителей Москвы он считался экзотикой, многие привозили его из отпусков. На вкус он напоминал арбузы вперемешку с солеными огурцами, но его главным предназначением было удивить гостей чудо-десертом.
Хорошо забытое старое сегодня
- Майонез со вкусом пломбира Heinz — 99 рублей за 300 г.
- Фруктовый кефир с малиной «Молком» — 50 рублей за 0,5 л.
- Набор «Винегрет» — 300 рублей за 250 г.
- Масло сливочное со вкусом соленой карамели «От Палыча» — 440 рублей за 180 г.
- Арбуз маринованный в банке — 427 рублей за 670 мл.