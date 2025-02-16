У россиян изменились предпочтения в еде

Россияне начали активно переходить с колбасных изделий и различных видов сыров на рыбу. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир" (текст есть в распоряжении ТАСС).

" Н а б л ю д а е т с я а к т и в н ы й п е р е х о д п о т р е б и т е л е й с р а з л и ч н ы х в и д о в д е л и к а т е с о в , к о л б а с н ы х и з д е л и й и т в е р д ы х / п о л у т в е р д ы х с ы р о в н а р ы б у , ч т о у к а з ы в а е т н а у с т о й ч и в ы й т р е н д в и з м е н е н и и п о т р е б и т е л ь с к и х п р е д п о ч т е н и й . Н а п р и м е р , з а в т р а к а т ь р о с с и я н е о п р е д е л е н н о п р е д п о ч и т а ю т б у т е р б р о д о м с к р а с н о й р ы б о й н е ж е л и с к о л б а с о й " , - г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Также сообщается, что сейчас отмечается устойчивый рост спроса на красную, копченую, слабосоленую и соленую рыбу. В то же время снижение разницы в стоимости между красной рыбой и сырокопчеными/сыровялеными колбасами обусловлено активным развитием промо-акций, которые способствуют формированию привлекательных цен для потребителя, а также целенаправленным поиском поставщиков, предлагающих доступные альтернативы красной рыбе (горбуша, голец), что также оказывает существенное влияние на среднюю стоимость продукции.

При этом, несмотря на эти факторы, средний чек на рыбу по-прежнему на 61% выше, чем на сырокопченые/сыровяленые колбасы.