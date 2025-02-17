Суп-пюре из пастернака: два пошаговых рецепта

Суп-пюре из пастернака: 2 пошаговых рецепта
Этот овощ — близкий родственник моркови, но имеет более мягкий вкус.
«Готовить суп-пюре можно из различных ингредиентов: овощей, мяса, сливок, специй и других продуктов. Если вы уже пробовали блюдо из брокколи, грибов, тыквы, то приготовьте его из пастернака. Поделюсь двумя рецептами ароматных супов», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Суп-пюре — это нежное первое блюдо, которое по своей питательности не уступает обычным супам. Для его приготовления не нужны специальные кулинарные навыки. Достаточно обжарить ингредиенты, пробить блендером и добавить специи.
Пастернак имеет немного пряный и сладковатый вкус, схожий с морковью. Блюда с этим продуктом полезны для здоровья за счёт витаминов группы B, витамина C, калия, фосфора и железа. Клетчатка улучшает пищеварение, а мочегонные свойства позволяют выводить лишнюю жидкость из организма.
Овощ чаще всего подают в качестве гарнира или приправляют им блюда. Также ингредиент используют в запеканках, супах, пюре и не только. Предлагаем вам разнообразить рацион супами-пюре по рецептам ниже.
Два рецепта ароматных супов-пюре
Суп-пюре из пастернака с беконом и пармезаном
Лёгкий суп, который можно подавать в качестве первого или основного блюда.
Ингредиенты:
- пастернак — 500 г;
- картофель — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- бекон — 100 г;
- куриный или овощной бульон — 700 мл;
- тёртый пармезан — 50 г;
- соль, перец, оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте пастернак, картофель и лук. Очистите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте бекон ломтиками, обжарьте в кастрюле до хрустящей корочки и переложите на тарелку.
- Обжарьте лук в кастрюле с толстым дном. Добавьте к нему пастернак и картофель. Готовьте пару минут, затем влейте бульон. Варите до готовности овощей примерно 15–20 минут.
- Пробейте пастернак, картофель и лук в бульоне до пюреобразной консистенции, добавьте соль и перец по вкусу.
- Разлейте суп по мискам, посыпьте беконом и тёртым пармезаном. При желании подавайте с гренками.
Суп-пюре из пастернака с яблоком и тимьяном
Ещё одна вариация супа, которая отличается сладковатым вкусом благодаря пастернаку и яблоку.
Ингредиенты:
- пастернак — 500 г;
- зелёное яблоко — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- куриный или овощной бульон — 700 мл;
- тимьян сухой — 1 ч. л. (или несколько веточек свежего);
- яблочный сок (по желанию) — 50 мл;
- сливки — 100 мл;
- соль, перец, оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите пастернак, яблоко и лук, нарежьте их небольшими кусочками.
- Обжарьте лук в оливковом масле до прозрачности, добавьте пастернак и яблоко, готовьте ещё пару минут.
- Добавьте бульон и тимьян, варите до мягкости овощей, на это понадобится около 15–20 минут.
- Измельчите блендером все ингредиенты до консистенции пюре. Добавьте сливки и яблочный сок, тщательно перемешайте.
Подавайте суп-пюре в горячем виде с гренками или сухариками.