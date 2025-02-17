Суп-пюре из пастернака: два пошаговых рецепта

Этот овощ — близкий родственник моркови, но имеет более мягкий вкус.

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Суп-пюре — это нежное первое блюдо, которое по своей питательности не уступает обычным супам. Для его приготовления не нужны специальные кулинарные навыки. Достаточно обжарить ингредиенты, пробить блендером и добавить специи.

Пастернак имеет немного пряный и сладковатый вкус, схожий с морковью. Блюда с этим продуктом полезны для здоровья за счёт витаминов группы B, витамина C, калия, фосфора и железа. Клетчатка улучшает пищеварение, а мочегонные свойства позволяют выводить лишнюю жидкость из организма.

Овощ чаще всего подают в качестве гарнира или приправляют им блюда. Также ингредиент используют в запеканках, супах, пюре и не только. Предлагаем вам разнообразить рацион супами-пюре по рецептам ниже.

Два рецепта ароматных супов-пюре

Суп-пюре из пастернака с беконом и пармезаном

Лёгкий суп, который можно подавать в качестве первого или основного блюда.

Ингредиенты:

пастернак — 500 г;

картофель — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

бекон — 100 г;

куриный или овощной бульон — 700 мл;

тёртый пармезан — 50 г;

соль, перец, оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте пастернак, картофель и лук. Очистите и нарежьте кубиками. Нарежьте бекон ломтиками, обжарьте в кастрюле до хрустящей корочки и переложите на тарелку. Обжарьте лук в кастрюле с толстым дном. Добавьте к нему пастернак и картофель. Готовьте пару минут, затем влейте бульон. Варите до готовности овощей примерно 15–20 минут. Пробейте пастернак, картофель и лук в бульоне до пюреобразной консистенции, добавьте соль и перец по вкусу. Разлейте суп по мискам, посыпьте беконом и тёртым пармезаном. При желании подавайте с гренками.

Суп-пюре из пастернака с яблоком и тимьяном

Ещё одна вариация супа, которая отличается сладковатым вкусом благодаря пастернаку и яблоку.

Ингредиенты:

пастернак — 500 г;

зелёное яблоко — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

куриный или овощной бульон — 700 мл;

тимьян сухой — 1 ч. л. (или несколько веточек свежего);

яблочный сок (по желанию) — 50 мл;

сливки — 100 мл;

соль, перец, оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите пастернак, яблоко и лук, нарежьте их небольшими кусочками. Обжарьте лук в оливковом масле до прозрачности, добавьте пастернак и яблоко, готовьте ещё пару минут. Добавьте бульон и тимьян, варите до мягкости овощей, на это понадобится около 15–20 минут. Измельчите блендером все ингредиенты до консистенции пюре. Добавьте сливки и яблочный сок, тщательно перемешайте.

Подавайте суп-пюре в горячем виде с гренками или сухариками.