Рецепт за десять минут: шоколадные конфеты с манкой

Эти шоколадные конфеты с манкой получаются гораздо вкуснее магазинных. Их нежный сливочный вкус точно понравится вашим близким и друзьям. Многим они напомнят любимый десерт «картошка». Для их приготовления вам понадобятся всего пять ингредиентов и 10 минут свободного времени.

Ингредиенты:

крупа манная — 130 г;

масло сливочное — 60 г;

сахар — 60 г;

какао-порошок — 3,5 ст. л.;

вода — 180 мл.

Приготовление: