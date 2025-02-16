Рецепт за десять минут: шоколадные конфеты с манкой

Конфеты, приготовленные дома: рецепт десерта за 10 минут из 5 ингредиентов
Эти шоколадные конфеты с манкой получаются гораздо вкуснее магазинных. Их нежный сливочный вкус точно понравится вашим близким и друзьям. Многим они напомнят любимый десерт «картошка». Для их приготовления вам понадобятся всего пять ингредиентов и 10 минут свободного времени.
Ингредиенты:
- крупа манная — 130 г;
- масло сливочное — 60 г;
- сахар — 60 г;
- какао-порошок — 3,5 ст. л.;
- вода — 180 мл.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло на сковороде, не доводя его до кипения.
- Добавьте к маслу манную крупу и варите массу, помешивая, в течение 3–5 минут.
- В другой глубокой сковороде соедините сахар с какао-порошком, добавьте воду и хорошо перемешайте. Прокипятите смесь в течение двух минут.
- Соедините манную и сахарную смеси, перемешайте и варите около четырех минут. Затем полностью остудите. У вас получится пластичная масса.
- Скатайте из массы небольшие шарики и обваляйте их в какао-порошке. Ваши конфеты готовы! Храните их в холодильнике.