Конфеты, приготовленные дома: рецепт десерта за 10 минут из 5 ингредиентов

Эти шоколадные конфеты с манкой получаются гораздо вкуснее магазинных. Их нежный сливочный вкус точно понравится вашим близким и друзьям. Многим они напомнят любимый десерт «картошка». Для их приготовления вам понадобятся всего пять ингредиентов и 10 минут свободного времени.

Рецепт за десять минут: шоколадные конфеты с манкой
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Ингредиенты:

  • крупа манная — 130 г;
  • масло сливочное — 60 г;
  • сахар — 60 г;
  • какао-порошок — 3,5 ст. л.;
  • вода — 180 мл.

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло на сковороде, не доводя его до кипения.
  2. Добавьте к маслу манную крупу и варите массу, помешивая, в течение 3–5 минут.
  3. В другой глубокой сковороде соедините сахар с какао-порошком, добавьте воду и хорошо перемешайте. Прокипятите смесь в течение двух минут.
  4. Соедините манную и сахарную смеси, перемешайте и варите около четырех минут. Затем полностью остудите. У вас получится пластичная масса.
  5. Скатайте из массы небольшие шарики и обваляйте их в какао-порошке. Ваши конфеты готовы! Храните их в холодильнике.
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