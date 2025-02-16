Рецепт для похудения: овощное рагу с шампиньонами

Овощное рагу с шампиньонами — вкуснейшее блюдо, которое подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Блюдо получается вкусным, ярким, насыщенным и не вредит фигуре — всего 60 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

помидоры — 2 шт.;

баклажаны — 1-2 шт.;

шампиньоны — 5-6 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление: