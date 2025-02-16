Рецепт для похудения: овощное рагу с шампиньонами. Едим — и вес уходит

Овощное рагу с шампиньонами — вкуснейшее блюдо, которое подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Блюдо получается вкусным, ярким, насыщенным и не вредит фигуре — всего 60 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: овощное рагу с шампиньонами
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Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • баклажаны — 1-2 шт.;
  • шампиньоны — 5-6 шт.;
  • лук репчатый — 1/2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте все овощи и нарежьте их кубиками.
  2. На разогретой сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте шампиньоны и обжаривайте еще несколько минут.
  3. Добавьте на сковороду кабачок, баклажан и картофель, обжаривайте все вместе около пяти минут.
  4. Затем добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и специи. Перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
  5. Готовое блюдо можно подавать горячим, украсив свежей зеленью.
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