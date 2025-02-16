Рецепт для похудения: овощное рагу с шампиньонами. Едим — и вес уходит
Овощное рагу с шампиньонами — вкуснейшее блюдо, которое подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Блюдо получается вкусным, ярким, насыщенным и не вредит фигуре — всего 60 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- баклажаны — 1-2 шт.;
- шампиньоны — 5-6 шт.;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте все овощи и нарежьте их кубиками.
- На разогретой сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте шампиньоны и обжаривайте еще несколько минут.
- Добавьте на сковороду кабачок, баклажан и картофель, обжаривайте все вместе около пяти минут.
- Затем добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и специи. Перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Готовое блюдо можно подавать горячим, украсив свежей зеленью.