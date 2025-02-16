Такого пирога вы еще не ели — пошаговый рецепт грузинской ачмы
Предлагаем побаловать себя и свою семью аппетитным рецептом пирога из грузинской кухни. Ачма с сыром получается не только вкусной, но и сытной.
Такой пирог удобно брать с собой на работу и в школу. Попробуйте!
Для готовки вам понадобятся
- Мука — 1 кг
- Вода — 250 мл
- Сулугуни — 1 кг
- Мягкий сыр (подойдет адыгейский или имеретинский) — 500 г
- Яйцо — 5 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Соль — ½ чайной ложки
Способ приготовления
- Форму для запекания хорошо смазать растительным маслом.
- В миску влить теплую воду. Смешать с яйцами комнатной температуры и небольшим количеством растительного масла. После — добавить муку. Тесто должно получиться эластичным.
- Раскатываем готовое тесто в широкий пласт и делим на восемь кусков. Важно, чтобы один из них был чуть больше остальных. Сначала поработаем с ним.
- Больший кусочек раскатываем в широкий пласт и выкладываем в форму для запекания. Обратите внимание — края теста должны свисать с боков посуды.
- Оставшиеся кусочки раскатываем. Шесть из них предстоит отварить в кипящей воде. Один следует отложить в сторону.
- В кипящую воду по очереди погружаем листы теста. Варим около 2 минут, затем вынимаем и сразу же кладем в холодную воду. После — вынимаем тесто на сухую поверхность.
- Чтобы приготовить начинку, нужно натереть на крупной терке сулугуни, имеретинский сыр и сливочное масло, а затем тщательно перемешать все ингредиенты.
- На дно формы для запекания выкладываем немного сыра, сверху — вареное тесто, вновь сыр, и так до тех пор, пока тесто не закончится.
- Накрываем ачму оставшимся сырым пластом теста. Свисающими краями накрываем пирог. Делим блюдо на одинаковые квадраты, не доходя до конца нижнего слоя.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Удачи!