Пошаговый рецепт грузинской ачмы

Предлагаем побаловать себя и свою семью аппетитным рецептом пирога из грузинской кухни. Ачма с сыром получается не только вкусной, но и сытной.

Такой пирог удобно брать с собой на работу и в школу. Попробуйте!

Для готовки вам понадобятся

Мука — 1 кг

Вода — 250 мл

Сулугуни — 1 кг

Мягкий сыр (подойдет адыгейский или имеретинский) — 500 г

Яйцо — 5 шт.

Масло сливочное — 100 г

Соль — ½ чайной ложки

Способ приготовления