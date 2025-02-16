Такого пирога вы еще не ели — пошаговый рецепт грузинской ачмы

Предлагаем побаловать себя и свою семью аппетитным рецептом пирога из грузинской кухни. Ачма с сыром получается не только вкусной, но и сытной.

Пошаговый рецепт грузинской ачмы
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Такой пирог удобно брать с собой на работу и в школу. Попробуйте!

Для готовки вам понадобятся

  • Мука — 1 кг
  • Вода — 250 мл
  • Сулугуни — 1 кг
  • Мягкий сыр (подойдет адыгейский или имеретинский) — 500 г
  • Яйцо — 5 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Соль — ½ чайной ложки

Способ приготовления

  1. Форму для запекания хорошо смазать растительным маслом.
  2. В миску влить теплую воду. Смешать с яйцами комнатной температуры и небольшим количеством растительного масла. После — добавить муку. Тесто должно получиться эластичным.
  3. Раскатываем готовое тесто в широкий пласт и делим на восемь кусков. Важно, чтобы один из них был чуть больше остальных. Сначала поработаем с ним.
  4. Больший кусочек раскатываем в широкий пласт и выкладываем в форму для запекания. Обратите внимание — края теста должны свисать с боков посуды.
  5. Оставшиеся кусочки раскатываем. Шесть из них предстоит отварить в кипящей воде. Один следует отложить в сторону.
  6. В кипящую воду по очереди погружаем листы теста. Варим около 2 минут, затем вынимаем и сразу же кладем в холодную воду. После — вынимаем тесто на сухую поверхность.
  7. Чтобы приготовить начинку, нужно натереть на крупной терке сулугуни, имеретинский сыр и сливочное масло, а затем тщательно перемешать все ингредиенты.
  8. На дно формы для запекания выкладываем немного сыра, сверху — вареное тесто, вновь сыр, и так до тех пор, пока тесто не закончится.
  9. Накрываем ачму оставшимся сырым пластом теста. Свисающими краями накрываем пирог. Делим блюдо на одинаковые квадраты, не доходя до конца нижнего слоя.
  10. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Удачи!
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