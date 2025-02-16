Говядина в томатном соусе со свежей зеленью и пряностями — идеальное блюдо для холодного зимнего вечера. Предлагаем угостить себя и свою семью ароматным блюдом грузинской кухни и хрустящей пшеничной лепешкой. Готовим чашушули из говядины.

Для готовки вам понадобятся

Говядина — 250 г

Кинза — небольшой пучок

Спелый томат — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Томатная паста — 60 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 дольки

Смесь перцев — на вкус

Соль — на вкус

Сухая аджика — 15 г

Уцхо-сунели — 20 г

Способ приготовления