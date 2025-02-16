Ученые создали сорт риса, укрепляющий здоровье сердца

Китайские ученые с помощью редактирования генома вывели новый сорт риса, который может производить коэнзим CoQ10, позволяющий человеку получить полезные для сердца питательные вещества.

© globallookpress

Зерновые культуры, такие как рис, а также некоторые овощи и фрукты, в основном синтезируют CoQ9. Исследователи провели анализ природных вариаций фермента Coq1 у более чем 1 тыс. видов растений и использовали редактирование генома для изменения пяти ключевых аминокислот фермента Coq1 в рисе. В итоге были созданы новые сорта, способные синтезировать CoQ10, уточняет «Синьхуа».

Результаты исследования опубликованы 15 февраля в научном журнале Cell. Отмечается, что повышенное содержание CoQ10 не влияет на урожайность риса.

По словам соавтора исследования, младшего научного сотрудника Шанхайского ботанического сада Чэньшань при Академии наук Китая Сюй Цзинцзина, предыдущие исследования показали, что CoQ10 остается стабильным при нагревании, и это говорит о том, что приготовление пищи не оказывает существенного влияния на уровень CoQ10. Он добавил, что ежедневное употребление нового вида риса, содержащего CoQ10, позволяет получить от 1 до 2 мг CoQ10 в день.

Учитывая, что среднее потребление CoQ10 из мяса составляет около 2-3 мг в день, содержание CoQ10 в новом виде риса сопоставимо с содержанием его в мясе. Поэтому новый вид риса может служить эффективной пищевой добавкой к ежедневному рациону.

CoQ10 — антиоксидант, вырабатывающийся организмом и необходимый для общего здоровья, особенно для здоровья сердца. С возрастом способность организма вырабатывать этот жирорастворимый антиоксидант снижается, поэтому добавление в рацион дополнительных добавок может быть полезным.я при АНК в Пекине.

«ГлагоL» сообщал ранее, что медики назвали три главных признака проблем с сердцем. В первую очередь нельзя игнорировать чувство жжения в середине грудной клетки. Также опасным проявлением может быть и асфиксия, возникающая при переходе из теплого помещения в холодное.