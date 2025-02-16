Быстрый рецепт овсяного печенья

Овсяные печенья можно приготовить за считаные минуты. Для этого не нужны особые навыки и знания — рецепт прост.

© unsplash

Возьмите по 200 г хлопьев и муки, 150 г масла, стакан сахара (примерно 200 г) и пару яиц.

Первым делом нужно растопить масло в небольшой кастрюле или на водяной бане. Затем добавьте к нему сахар и хорошенько перемешайте до его полного растворения. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте смеси немного остыть. Вбейте туда яйца, взбейте все венчиком до однородности. Теперь постепенно добавляйте муку и овсяные хлопья, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Тесто должно получиться густым и плотным.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой или смажьте его маслом. Сформируйте из теста небольшие шарики, приплюсните их и выложите на противень. Выпекайте печенье около 15–20 минут, пока оно не станет золотистым. Дайте ему немного остыть на противне, а затем переложите на решетку для полного остывания.

Овсяное печенье на скорую руку готово! Оно получается вкусным и ароматным, идеально подходит к чаю или кофе. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что шоколадный кекс с творожной начинкой — это просто объедение! Не блюдо, а находка для всей семьи. Вот как его приготовить.