Баурсак: простая и вкусная выпечка к чаю

Баурсаки — традиционная выпечка, популярная в Казахстане, Татарстане и Башкирии. Эти маленькие пышные пончики, обжаренные в масле, получаются воздушными и мягкими. Их подают к чаю с медом или вареньем.

© unsplash

Ингредиенты

Хлебопекарная пшеничная мука — 500 г;

Молоко (лучше брать от 2,5% жирности и выше) — 200 мл;

Дрожжи — 1 ч. ложка;

Яйцо — 1 шт.;

Сахарный песок — 2 ст. ложки;

Соль — 1/2 ч. ложки;

Подсолнечное масло (в тесто) — 2 ст. ложки;

Подсолнечное масло (для жарки) — 500 мл.

Способ приготовления

Сначала приготовим опару. Подогреваем молоко, пока не станет чуть теплым, высыпаем в него дрожжи, сахарный песок и 2 ложки муки. Перемешиваем и оставляем минут на 15. Ждем, пока масса вспенится.

Затем займемся тестом. Просеиваем муку в подходящую емкость, вбиваем туда яйцо, солим, заливаем масло и добавляем опару. Вымешиваем минут 10–15, пока тесто не станет мягким и эластичным. Затем следует накрыть емкость полотенцем и оставить в тепле на час. Когда тесто увеличится раза в два, обомните его.

Пришло время делать сами баурсаки. Разделите тесто на несколько частей, раскатайте в пласт толщиной примерно сантиметр. Нарежьте на небольшие квадраты, ромбы или кружки.

Жарить десерт будем в кастрюле. Разогрейте в ней немножко масла и осторожно опускайте кусочки теста. Жарьте, пока не подрумянятся, излишки масла убирайте с помощью бумажных полотенец.

Готовые баурсаки подавайте теплыми с медом, вареньем или сгущенным молоком.

Вот интересная информация о пищевой ценности:

Калорийность на 100 г — около 320 ккал;

Время приготовления — 1,5 часа.

Посмотрите другой рецепт у нас на сайте: крем для торта всего из двух ингредиентов.