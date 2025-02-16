Баурсак: простая и вкусная выпечка к чаю по татарскому рецепту
Баурсаки — традиционная выпечка, популярная в Казахстане, Татарстане и Башкирии. Эти маленькие пышные пончики, обжаренные в масле, получаются воздушными и мягкими. Их подают к чаю с медом или вареньем.
Ингредиенты
- Хлебопекарная пшеничная мука — 500 г;
- Молоко (лучше брать от 2,5% жирности и выше) — 200 мл;
- Дрожжи — 1 ч. ложка;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахарный песок — 2 ст. ложки;
- Соль — 1/2 ч. ложки;
- Подсолнечное масло (в тесто) — 2 ст. ложки;
- Подсолнечное масло (для жарки) — 500 мл.
Способ приготовления
Сначала приготовим опару. Подогреваем молоко, пока не станет чуть теплым, высыпаем в него дрожжи, сахарный песок и 2 ложки муки. Перемешиваем и оставляем минут на 15. Ждем, пока масса вспенится.
Затем займемся тестом. Просеиваем муку в подходящую емкость, вбиваем туда яйцо, солим, заливаем масло и добавляем опару. Вымешиваем минут 10–15, пока тесто не станет мягким и эластичным. Затем следует накрыть емкость полотенцем и оставить в тепле на час. Когда тесто увеличится раза в два, обомните его.
Пришло время делать сами баурсаки. Разделите тесто на несколько частей, раскатайте в пласт толщиной примерно сантиметр. Нарежьте на небольшие квадраты, ромбы или кружки.
Жарить десерт будем в кастрюле. Разогрейте в ней немножко масла и осторожно опускайте кусочки теста. Жарьте, пока не подрумянятся, излишки масла убирайте с помощью бумажных полотенец.
Готовые баурсаки подавайте теплыми с медом, вареньем или сгущенным молоком.
Вот интересная информация о пищевой ценности:
- Калорийность на 100 г — около 320 ккал;
- Время приготовления — 1,5 часа.
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