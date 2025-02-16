Изысканная паста с морепродуктами: рецепт для романтического вечера

Романтический ужин — это не просто трапеза, а искусство, способное создать особую атмосферу. Важно выбрать блюдо, которое подчеркнёт торжественность момента, порадует вкусом и не займёт весь вечер на кухне. Паста с морепродуктами в сливочно-лимонном соусе — именно то, что нужно.

Рецепт изысканной пасты с морепродуктами
© unsplash

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 200 г пасты (тальятелле, лингвини или спагетти);
  • 200 г морепродуктов (креветки, гребешки, кальмары);
  • 150 мл сливок (20–30%);
  • 50 мл сухого белого вина;
  • Два зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. оливкового масла;
  • 30 г сливочного масла;
  • Цедра половины лимона;
  • Сок половины лимона;
  • Щепотка молотого чёрного перца;
  • Щепотка сушёного орегано;
  • 30 г тёртого пармезана;
  • Свежая зелень (подойдет петрушка или базилик) для украшения.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Почистите морепродукты (если это нужно), а кальмары нарежьте кольцами. Поставьте воду для пасты и обязательно добавьте соль.
  2. В сковороде на умеренном огне разогрейте оливковое и сливочное масло. После нужно добавить мелко нарезанный чеснок и обжарить его примерно 30 секунд, пока не появится аромат.
  3. Выложите креветки и гребешки, обжаривайте две минуты, затем внесите кальмары и вино. Дайте алкоголю выпариться (примерно одну минуту).
  4. После нужно влить сливки, добавить цедру лимона, лимонный сок, орегано и чёрный перец. Снизьте огонь и томите три-четыре минуты, пока соус слегка загустеет.
  5. Пасту нужно отваривать в кипящей воде, но обязательно до состояния аль денте. Затем слейте воду, при этом оставив 50 мл отвара.
  6. Переложите пасту в сковородку к соусу и добавьте немного отвара для сочности. Аккуратно перемешайте.
  7. Выложите пасту на тарелки. По желанию можно посыпать пасту тёртым пармезаном, а также добавить свежую зелень для украшения.

Советы для романтического эффекта

  • Подавайте пасту с охлаждённым сухим белым вином;
  • Добавьте свечи и лёгкую музыку для атмосферы;
  • Украсьте стол свежими цветами.

Этот рецепт сочетает нежность морепродуктов, сливочную текстуру соуса и освежающий лимонный аромат, создавая идеальное блюдо для особенного вечера. Приятного аппетита и незабываемого свидания!

Ранее мы поделились рецептом слоеного пирога с камамбером и грушей.

Еда