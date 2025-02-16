Рецепт изысканной пасты с морепродуктами

Изысканная паста с морепродуктами: рецепт для романтического вечера
Романтический ужин — это не просто трапеза, а искусство, способное создать особую атмосферу. Важно выбрать блюдо, которое подчеркнёт торжественность момента, порадует вкусом и не займёт весь вечер на кухне. Паста с морепродуктами в сливочно-лимонном соусе — именно то, что нужно.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 200 г пасты (тальятелле, лингвини или спагетти);
- 200 г морепродуктов (креветки, гребешки, кальмары);
- 150 мл сливок (20–30%);
- 50 мл сухого белого вина;
- Два зубчика чеснока;
- 1 ч. л. оливкового масла;
- 30 г сливочного масла;
- Цедра половины лимона;
- Сок половины лимона;
- Щепотка молотого чёрного перца;
- Щепотка сушёного орегано;
- 30 г тёртого пармезана;
- Свежая зелень (подойдет петрушка или базилик) для украшения.
Пошаговый процесс приготовления
- Почистите морепродукты (если это нужно), а кальмары нарежьте кольцами. Поставьте воду для пасты и обязательно добавьте соль.
- В сковороде на умеренном огне разогрейте оливковое и сливочное масло. После нужно добавить мелко нарезанный чеснок и обжарить его примерно 30 секунд, пока не появится аромат.
- Выложите креветки и гребешки, обжаривайте две минуты, затем внесите кальмары и вино. Дайте алкоголю выпариться (примерно одну минуту).
- После нужно влить сливки, добавить цедру лимона, лимонный сок, орегано и чёрный перец. Снизьте огонь и томите три-четыре минуты, пока соус слегка загустеет.
- Пасту нужно отваривать в кипящей воде, но обязательно до состояния аль денте. Затем слейте воду, при этом оставив 50 мл отвара.
- Переложите пасту в сковородку к соусу и добавьте немного отвара для сочности. Аккуратно перемешайте.
- Выложите пасту на тарелки. По желанию можно посыпать пасту тёртым пармезаном, а также добавить свежую зелень для украшения.
Советы для романтического эффекта
- Подавайте пасту с охлаждённым сухим белым вином;
- Добавьте свечи и лёгкую музыку для атмосферы;
- Украсьте стол свежими цветами.
Этот рецепт сочетает нежность морепродуктов, сливочную текстуру соуса и освежающий лимонный аромат, создавая идеальное блюдо для особенного вечера. Приятного аппетита и незабываемого свидания!
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