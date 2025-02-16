Рецепт изысканной пасты с морепродуктами

Романтический ужин — это не просто трапеза, а искусство, способное создать особую атмосферу. Важно выбрать блюдо, которое подчеркнёт торжественность момента, порадует вкусом и не займёт весь вечер на кухне. Паста с морепродуктами в сливочно-лимонном соусе — именно то, что нужно.

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Ингредиенты (на 2 порции)

200 г пасты (тальятелле, лингвини или спагетти);

200 г морепродуктов (креветки, гребешки, кальмары);

150 мл сливок (20–30%);

50 мл сухого белого вина;

Два зубчика чеснока;

1 ч. л. оливкового масла;

30 г сливочного масла;

Цедра половины лимона;

Сок половины лимона;

Щепотка молотого чёрного перца;

Щепотка сушёного орегано;

30 г тёртого пармезана;

Свежая зелень (подойдет петрушка или базилик) для украшения.

Пошаговый процесс приготовления

Почистите морепродукты (если это нужно), а кальмары нарежьте кольцами. Поставьте воду для пасты и обязательно добавьте соль. В сковороде на умеренном огне разогрейте оливковое и сливочное масло. После нужно добавить мелко нарезанный чеснок и обжарить его примерно 30 секунд, пока не появится аромат. Выложите креветки и гребешки, обжаривайте две минуты, затем внесите кальмары и вино. Дайте алкоголю выпариться (примерно одну минуту). После нужно влить сливки, добавить цедру лимона, лимонный сок, орегано и чёрный перец. Снизьте огонь и томите три-четыре минуты, пока соус слегка загустеет. Пасту нужно отваривать в кипящей воде, но обязательно до состояния аль денте. Затем слейте воду, при этом оставив 50 мл отвара. Переложите пасту в сковородку к соусу и добавьте немного отвара для сочности. Аккуратно перемешайте. Выложите пасту на тарелки. По желанию можно посыпать пасту тёртым пармезаном, а также добавить свежую зелень для украшения.

Советы для романтического эффекта

Подавайте пасту с охлаждённым сухим белым вином;

Добавьте свечи и лёгкую музыку для атмосферы;

Украсьте стол свежими цветами.

Этот рецепт сочетает нежность морепродуктов, сливочную текстуру соуса и освежающий лимонный аромат, создавая идеальное блюдо для особенного вечера. Приятного аппетита и незабываемого свидания!

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