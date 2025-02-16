Как пища итальянских бедняков попала на королевский стол

Пиццу придумали итальянские крестьяне. Ну как придумали... Утром, уходя в поля, они брали с собой лепешку и заворачивали в нее сыр и овощи. Все изменилось в 1889 году, когда в Неаполь прибыл король Италии с супругой Маргаритой. Местный повар решил удивить гостей необычным пирогом в цветах государственного флага: зеленый (базилик), белый (моцарелла) и красный (томаты). Маргарита пришла в восторг от пиццы и забрала повара в Рим. Пицца получила ее имя и завоевала всю Италию. А после Второй мировой войны — и США. Ну, а оттуда она распространилась уже по всему миру. «Вечерняя Москва» вспомнила историю этого вкусного блюда.

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Для ценителей

«Писсальдьер» — изобретение французской кухни, которое придумали в Провансе. На песочном тесте запекаются анчоусы, карамелизированный лук и черные оливки.

С народным колоритом

Мексиканцы тоже знают толк в запеченных лепешках. В пиццу тлауйда латиноамериканцы добавляют настоящий стейк, авокадо и фасоль.

Лахмаджун

Лахмаджун — турецкий вариант пиццы. Выглядит как оригинал: круглая лепешка из тонкого теста, на которую выкладывают фарш и запекают в глиняной печи.

От корней не убежишь

Как ни странно, но хачапури по-аджарски — это тоже аналог пиццы. Разница только в том, что тесто используется дрожжевое и выкладывается в форме лодочки. Ну а начинка — два вида сыра.

Ничего лишнего

До рецепта фугаццы, наверное, могли додуматься только в Аргентине. Начинка этого открытого пирога почти сплошь состоит из лука! Иногда добавляют немного оливок и сыр.

Скандинавский изыск

В Швеции придумали одну из самых странных пицц: с бананами! Помимо фруктов, в состав входят сыр и копченая ветчина.

Первая в своем роде

После того как эту «маргариту» признала сама королева, повара начали экспериментировать с начинками. Пиццы есть и с морепродуктами, и с копченостями, и даже с фруктами.

Прямая речь

Павел Сюткин, кулинарный историк:

« Н е б ы л о в Р о с с и и т а к о г о п о в а р с к о г о и к у л и н а р н о г о р а з н о о б р а з и я , к а к н а З а п а д е . В с е д е л о в т о м , ч т о в с т а р и н у п о в а р а м и б ы л и в о с н о в н о м к р е п о с т н ы е л ю д и , и в р е м е н и н а и з ы с к и у н и х н е б ы л о . И т о л ь к о с X V I I I в е к а в н а ш е й с т р а н е н а ч а л и п о я в л я т ь с я " с в о и " б л ю д а . М о ж е т , к о г д а - н и б у д ь и у н а с п о я в и т с я с в о я п и ц ц а . С р е п о й , н а п р и м е р » .

Согласно исследованию, россияне чаще всего ищут в Сети видеорецепты шарлотки. В пятерку также вошли сырники, блины, пицца и печенье. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова, как приготовить шарлотку по классическому рецепту наших бабушек.