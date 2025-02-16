Даже бананы в пиццу кладут: как пища итальянских бедняков попала на королевский стол
Пиццу придумали итальянские крестьяне. Ну как придумали... Утром, уходя в поля, они брали с собой лепешку и заворачивали в нее сыр и овощи. Все изменилось в 1889 году, когда в Неаполь прибыл король Италии с супругой Маргаритой. Местный повар решил удивить гостей необычным пирогом в цветах государственного флага: зеленый (базилик), белый (моцарелла) и красный (томаты). Маргарита пришла в восторг от пиццы и забрала повара в Рим. Пицца получила ее имя и завоевала всю Италию. А после Второй мировой войны — и США. Ну, а оттуда она распространилась уже по всему миру. «Вечерняя Москва» вспомнила историю этого вкусного блюда.
Для ценителей
«Писсальдьер» — изобретение французской кухни, которое придумали в Провансе. На песочном тесте запекаются анчоусы, карамелизированный лук и черные оливки.
С народным колоритом
Мексиканцы тоже знают толк в запеченных лепешках. В пиццу тлауйда латиноамериканцы добавляют настоящий стейк, авокадо и фасоль.
Лахмаджун
Лахмаджун — турецкий вариант пиццы. Выглядит как оригинал: круглая лепешка из тонкого теста, на которую выкладывают фарш и запекают в глиняной печи.
От корней не убежишь
Как ни странно, но хачапури по-аджарски — это тоже аналог пиццы. Разница только в том, что тесто используется дрожжевое и выкладывается в форме лодочки. Ну а начинка — два вида сыра.
Ничего лишнего
До рецепта фугаццы, наверное, могли додуматься только в Аргентине. Начинка этого открытого пирога почти сплошь состоит из лука! Иногда добавляют немного оливок и сыр.
Скандинавский изыск
В Швеции придумали одну из самых странных пицц: с бананами! Помимо фруктов, в состав входят сыр и копченая ветчина.
Первая в своем роде
После того как эту «маргариту» признала сама королева, повара начали экспериментировать с начинками. Пиццы есть и с морепродуктами, и с копченостями, и даже с фруктами.
Прямая речь
Павел Сюткин, кулинарный историк:
«Не было в России такого поварского и кулинарного разнообразия, как на Западе. Все дело в том, что в старину поварами были в основном крепостные люди, и времени на изыски у них не было. И только с XVIII века в нашей стране начали появляться "свои" блюда. Может, когда-нибудь и у нас появится своя пицца. С репой, например».
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