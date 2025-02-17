Девушка решила купить готовую еду в ресторане и пожалела

Пользовательница Reddit с ником SouthernSlavi рассказала, как купила готовую еду и сделала неприятно поразившее ее открытие. Комментаторы сочли увиденное отвратительным и порекомендовали девушке обратиться в надзорные органы.

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К публикации авторша поста прикрепила фото холодильника, в котором стояла картонная коробка, покрытая плесенью. Девушка объяснила, что увидела эту картину, когда выбирала себе напиток. Приглядевшись внимательнее, пользовательница заметила, что плесенью покрыт весь холодильник. Она добавила, что после увиденного выкинула купленную еду.

« К а к и м н е с т ы д н о д е р ж а т ь в т а к о м с о с т о я н и и х о л о д и л ь н и к , к о г д а к л и е н т ы м о г у т в н е г о з а г л я н у т ь ? С т р а ш н о п р е д с т а в и т ь , ч т о т в о р и т с я н а к у х н е » , « Р а с с к а ж и т е , г д е н а х о д и т с я э т о к а ф е , ч т о б ы л ю д и н е х о д и л и с ю д а » , « А б с о л ю т н о о т в р а т и т е л ь н о » , — в о з м у т и л и с ь к о м м е н т а т о р ы .

Они также порекомендовали девушке отправить фотографии в надзорные санитарные органы и пожаловаться на нарушения. Позднее рассказчица сообщила, что последовала их совету.

Ранее парень показал на Reddit курицу, купленную в супермаркете, и неприятно удивил пользователей сети. Увидев фотографию блюда, комментаторы посоветовали автору поста проверить здоровье.