Как заварить традиционный татарский чай? Теплый напиток с молоком
Татарский чай — традиционный напиток, сочетающий крепкий черный чай, сливочное масло, молоко и соль. Он обладает насыщенным вкусом и согревающим эффектом, идеально подходящим для холодных дней.
Список продуктов
- Черный листовой чай — 1 ст. ложка
- Вода — 300 мл
- Молоко — 300 мл
- Соль — 2 щепотки
- Сливочное масло — 25 г
Способ приготовления
Вскипятите воду в небольшой кастрюле. Закиньте туда столовую ложку черного чая и дождитесь, пока опять закипит. Влейте молоко, убавьте мощность плиты до средней и варите, регулярно размешивая, где-то минут пять.
Добавьте соль и перемешайте. Снимите кастрюлю с огня.
Разлейте чай по пиалам или чашкам. Не забудьте добавить по небольшому кусочку сливочного масла.
Подавайте татарский чай горячим, наслаждаясь его уникальным вкусом и ароматом.