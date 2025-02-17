Как заварить традиционный татарский чай

Татарский чай — традиционный напиток, сочетающий крепкий черный чай, сливочное масло, молоко и соль. Он обладает насыщенным вкусом и согревающим эффектом, идеально подходящим для холодных дней.

Список продуктов

Черный листовой чай — 1 ст. ложка

Вода — 300 мл

Молоко — 300 мл

Соль — 2 щепотки

Сливочное масло — 25 г

Способ приготовления

Вскипятите воду в небольшой кастрюле. Закиньте туда столовую ложку черного чая и дождитесь, пока опять закипит. Влейте молоко, убавьте мощность плиты до средней и варите, регулярно размешивая, где-то минут пять.

Добавьте соль и перемешайте. Снимите кастрюлю с огня.

Разлейте чай по пиалам или чашкам. Не забудьте добавить по небольшому кусочку сливочного масла.

Подавайте татарский чай горячим, наслаждаясь его уникальным вкусом и ароматом.