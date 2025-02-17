Как правильно выбрать дубайский шоколад

Полезный дубайский шоколад с низким содержанием жиров обычно содержит меньше сахара и калорий. Также в таком варианте лакомства больше пищевых волокон. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания).

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По словам специалиста, популярный шоколад с хрустящей фисташковой пастой внутри отличается высокой энергетической ценностью. Это значит, что длительное злоупотребление этим продуктом может привести к увеличению веса. Тем не менее, в дубайском шоколаде количество насыщенных жиров (избыток которых связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний) ниже, чем в обычном, таком как Lindt.

При выборе шоколадного батончика с фисташковой пастой диетолог рекомендует обращать внимание на содержание сахара. Анализ состава нескольких вариантов шоколада показал, что некоторые бренды предпочитают добавлять меньше «быстрых» углеводов в свою продукцию.

Вигелиене добавила, что практически во всех видах шоколада содержится минимальное количество пищевых волокон — от 0,7 до четырех граммов на порцию. Пищевые волокна, или клетчатка, используются для питания бактериями, населяющими кишечник, что способствует поддержанию нормальной микрофлоры органа и его биологической активности.

Чуть больше пользы организму принесет потребление дубайского шоколада с содержанием какао не менее 85%. Повышенная концентрация измельченного какао-жмыха в продукте поможет увеличить потребление клетчатки, хоть и незначительно.