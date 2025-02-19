Как проверить качество воды в домашних условиях

Качество воды можно проверить в домашних условиях при помощи специальных тест-полосок, а также посредством изучения запаха, цвета, вкуса и других характеристик жидкости, объяснил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Способы проверки качества воды эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

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« С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о м е т о д о в п р о в е р к и к а ч е с т в а п и т ь е в о й в о д ы в д о м а ш н и х у с л о в и я х , к о т о р ы е д о с т у п н ы к а ж д о м у ч е л о в е к у . О д и н и з н и х — и з у ч е н и е о р г а н о л е п т и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к в о д ы , т а к и х к а к з а п а х , ц в е т , в к у с и м у т н о с т ь . П о я в л е н и е п о с т о р о н н и х з а п а х о в , н а п р и м е р , х л о р а и л и с е р о в о д о р о д а , с и г н а л и з и р у е т о в о з м о ж н ы х п р о б л е м а х . Ч и с т а я в о д а д о л ж н а б ы т ь п р о з р а ч н о й . Ж е л т ы й о т т е н о к в о д ы и л и о б р а з о в а н и е ж е л т о г о о с а д к а п р и е е о т с т а и в а н и и у к а з ы в а ю т н а п о в ы ш е н н о е с о д е р ж а н и е ж е л е з а , а з е л е н о в а т ы й — н а р о с т в о д о р о с л е й . Т а к ж е в о д а н е д о л ж н а о б л а д а т ь я р к о в ы р а ж е н н ы м в к у с о м ; н а л и ч и е с о л е н о г о , м е т а л л и ч е с к о г о и л и д р у г о г о н е п р и в ы ч н о г о п р и в к у с а с л у ж и т п р е д у п р е ж д е н и е м о п р о б л е м а х с к а ч е с т в о м , — о б ъ я с н и л Д о р о х о в . — М о ж н о т а к ж е в о с п о л ь з о в а т ь с я с п е ц и а л ь н ы м и т е с т - п о л о с к а м и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т о п е р а т и в н о и у д о б н о п р о а н а л и з и р о в а т ь в о д у н а о с н о в н ы е п о к а з а т е л и , т а к и е к а к p H , ж ё с т к о с т ь , с о д е р ж а н и е х л о р а и н и т р а т о в . П о л о с к у п о г р у ж а ю т в в о д у н а о п р е д е л е н н о е в р е м я , а з а т е м с р а в н и в а ю т е е ц в е т с ц в е т о в о й ш к а л о й н а у п а к о в к е . С у щ е с т в у ю т т а к ж е н а б о р ы д л я д о м а ш н е г о а н а л и з а , с о д е р ж а щ и е р е а г е н т ы и о б о р у д о в а н и е д л я о п р е д е л е н и я с о д е р ж а н и я р а з н ы х х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в и м и к р о о р г а н и з м о в . Э т и н а б о р ы п о м о г а ю т п р о в е р я т ь в о д у н а н а л и ч и е ж е л е з а , м а р г а н ц а , н и т р а т о в , с у л ь ф а т о в и д р у г и х к о м п о н е н т о в » .

При этом наиболее точным способом, по его словам, остается сдача пробы воды в специализированную лабораторию. В лабораторных условиях можно обнаружить вредные вещества, микроорганизмы, тяжелые металлы и другие загрязнители, уточнил Дорохов.

« Д л я с б о р а п р о б ы н у ж н о у т р о м н а б р а т ь в о д у в ч и с т у ю с т е к л я н н у ю и л и п л а с т и к о в у ю е м к о с т ь о б ъ е м о м 0 , 5 - 1 л и т р , п о д о ж д а в 1 5 м и н у т п о с л е о т к р ы т и я к р а н а п е р е д т е м , к а к н а б и р а т ь в о д у в е м к о с т ь . А п о т о м о т н е с т и е е в л а б о р а т о р и ю . Д о о т п р а в к и в л а б о р а т о р и ю в о д у м о ж н о х р а н и т ь в х о л о д и л ь н и к е , н о н е б о л е е с у т о к » , — з а к л ю ч и л с п е ц и а л и с т .

Ранее доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила, что при неправильном хранении воды в ней могут размножаться бактерии.