Простой зеленый салат с пекинской капустой — ужин за 5 минут

Готовим простой зеленый салат с консервированным нутом и пекинской капустой. Вся прелесть этого блюда — в сочетании терпкости и свежести. Не бойтесь экспериментировать с разными заправками, чтобы добиться идеального для вас сочетания.

Готовим простой салат с пекинской капустой
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Для готовки вам понадобятся

  • Пармезан — 50 г
  • Рукола — 200 г
  • Пекинская капуста — 100 г
  • Базилик — 50 г
  • Салат-латук — 100 г
  • Нут в банке — 1 шт.
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Крупная соль — на вкус

Способ приготовления

  1. Тщательно промойте зелень и обсушите ее.
  2. В салатнице соедините руколу, базилик, латук, пекинскую капусту и консервированный нут.
  3. Сбрызните салат маслом, лимонным соком и посолите.
  4. Посыпьте готовое блюдо пармезаном. Приятного аппетита!
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