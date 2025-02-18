Творожная запеканка на диете Дюкана: десерт для снижения веса

Творожная запеканка по Дюкану — не только вкусное, но и сытное лакомство. Оно не содержит животные и растительные жиры и сахар. А добавление отрубей стимулирует работу ЖКТ. Делимся пошаговым рецептом полезного десерта на диете Дюкана.

Ингредиенты

Обезжиренный творог — 700 г

Яйца — 3 шт.

Отруби пшеничные — 15 г

Сахарозаменитель — 10 г

Разрыхлитель теста — 4 г

Соль — щепотка

Способ приготовления

Творог пропустите через сито или разомните вилкой, затем выложите в чашу блендера. Следом добавьте остальные ингредиенты и взбейте до однородной массы. Выложите тесто в силиконовую форму для выпечки. Уберите в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40--45 минут. Готовьте до золотистости, затем выключите огонь и оставьте десерт в печи еще на 15 минут.

Запеканка по Дюкану готова!