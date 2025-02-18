Рецепт для похудения: тилапия под сыром

Тилапия с картофелем под сырной корочкой — вкуснейшее блюдо для тех, кто хочет похудеть. Оно получается нежным, насыщенным и не вредит фигуре — всего 90 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

филе тилапии — 500 г;

картофель — 4–5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 70 г;

сметана нежирная — 2 ст. л.;

соль, перец, приправы для рыбы — по вкусу.

Приготовление: