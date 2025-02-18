Рецепт для похудения: тилапия под сыром. Едим — и килограммы уходят

Тилапия с картофелем под сырной корочкой — вкуснейшее блюдо для тех, кто хочет похудеть. Оно получается нежным, насыщенным и не вредит фигуре — всего 90 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: тилапия под сыром
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Ингредиенты:

  • филе тилапии — 500 г;
  • картофель — 4–5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 70 г;
  • сметана нежирная — 2 ст. л.;
  • соль, перец, приправы для рыбы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе тилапии промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать на порционные кусочки. Посолить, поперчить, добавить приправы по вкусу и оставить мариноваться на 15–20 минут.
  2. Картофель очистить, нарезать кружочками, лук — полукольцами.
  3. Форму для запекания смазать небольшим количеством масла или застелить пергаментом. Выложить слоями картофель, лук, рыбу. Смазать сметаной.
  4. Запекать в разогретой до 180 °C духовке около 30–40 минут (до готовности картофеля).
  5. За пять минут до готовности посыпать блюдо тертым сыром.
  6. Готовое блюдо подавать горячим, украсив свежей зеленью.
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