Рецепт для похудения: тилапия под сыром. Едим — и килограммы уходят
Тилапия с картофелем под сырной корочкой — вкуснейшее блюдо для тех, кто хочет похудеть. Оно получается нежным, насыщенным и не вредит фигуре — всего 90 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- филе тилапии — 500 г;
- картофель — 4–5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр твердый — 70 г;
- сметана нежирная — 2 ст. л.;
- соль, перец, приправы для рыбы — по вкусу.
Приготовление:
- Филе тилапии промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать на порционные кусочки. Посолить, поперчить, добавить приправы по вкусу и оставить мариноваться на 15–20 минут.
- Картофель очистить, нарезать кружочками, лук — полукольцами.
- Форму для запекания смазать небольшим количеством масла или застелить пергаментом. Выложить слоями картофель, лук, рыбу. Смазать сметаной.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке около 30–40 минут (до готовности картофеля).
- За пять минут до готовности посыпать блюдо тертым сыром.
- Готовое блюдо подавать горячим, украсив свежей зеленью.