В России участились случаи подделки молочных продуктов

В 2024 г. Союзмолоко зафиксировал рост доли молочной продукции с заменой молочных жиров на растительные после 10 лет снижения до 1,5%. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на гендиректора союза Артема Белова.

Россельхознадзор отметил небольшой рост доли фальсифицированной продукции с 14,66% до 14,88%, особенно в сливочном масле (с 19,7% до 24,8%). Чаще всего нарушения выявляются в масле, сырах и твороге. Россельхознадзор обнаруживает продукцию из сырья «неизвестного происхождения» или с недостоверными данными через систему «Меркурий».

Гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев отмечает рост фальсификации молочной продукции: замена молочного сырья на пальмовое масло без указания на упаковке и разбавление питьевого молока, что снижает жирность и содержание белка. Белов из Союзмолоко связывает это с увеличением себестоимости производства и видит риски в госзакупках, где ключевой фактор — цена. Союзмолоко инициировала поправки для изменения подхода к закупкам, обязывающие поставщиков указывать номера ветеринарных документов и проводить оплату после их проверки. Союзмолоко также мониторит торговлю и общепит, где фиксируются случаи замены сыров на заменители молочного жира.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал введение уголовной ответственности за фальсификацию молочной продукции. Это произошло на фоне значительного подорожания молочных продуктов в прошлом году, особенно сливочного масла (на 36,2%), из-за превышения спроса над производством. Для стабилизации цен был разрешен беспошлинный импорт масла, что, по мнению правительства, помогло.

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