Врач объяснила, как сделать пельмени полезнее

Для пользы здоровью к пельменям стоит добавлять овощные салаты с содержанием витаминов и микроэлементов, рассказала KP.RU диетолог Юлия Чехонина. Тем, кто следит за своим весом, по ее словам, можно добавлять в пельмени бульон, чтобы снизить калорийность блюда. Эксперт также посоветовала использовать фарш мяса с невысоким содержанием жира.

М я с о , к о н е ч н о , э т о х о р о ш и й и с т о ч н и к п о л н о ц е н н о г о б е л к а , р я д а в и т а м и н о в г р у п п ы В , а т а к ж е в а ж н ы х м и к р о э л е м е н т о в , н а п р и м е р , ж е л е з а . Н о д а ж е ж е л е з а в 1 0 0 г п е л ь м е н е й л и ш ь о к о л о 1 3 % о т р е к о м е н д у е м о й с у т о ч н о й н о р м ы , — о т м е т и л а Ч е х о н и н а .

Диетолог посоветовала употреблять пельмени с постной говядиной или с говядиной в сочетании с нежирными сортами свинины. Врач также порекомендовала добавлять в фарш разнообразные ингредиенты, например, тертый сырой картофель или морковь. С помощью них можно регулировать калорийность и увеличивать количество полезных компонентов, объяснила эксперт.

Врач-диетолог Александра Разаренова ранее заявила, что самым полезным и ценным для рациона хлебом будет цельнозерновой. Этот продукт, по ее словам, содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с популярным белым хлебом.