Врач объяснила, как сделать пельмени полезнее

Врач раскрыла простые лайфхаки, как сделать пельмени полезнее
Для пользы здоровью к пельменям стоит добавлять овощные салаты с содержанием витаминов и микроэлементов, рассказала KP.RU диетолог Юлия Чехонина. Тем, кто следит за своим весом, по ее словам, можно добавлять в пельмени бульон, чтобы снизить калорийность блюда. Эксперт также посоветовала использовать фарш мяса с невысоким содержанием жира.
Мясо, конечно, это хороший источник полноценного белка, ряда витаминов группы В, а также важных микроэлементов, например, железа. Но даже железа в 100 г пельменей лишь около 13% от рекомендуемой суточной нормы, — отметила Чехонина.
Диетолог посоветовала употреблять пельмени с постной говядиной или с говядиной в сочетании с нежирными сортами свинины. Врач также порекомендовала добавлять в фарш разнообразные ингредиенты, например, тертый сырой картофель или морковь. С помощью них можно регулировать калорийность и увеличивать количество полезных компонентов, объяснила эксперт.
Врач-диетолог Александра Разаренова ранее заявила, что самым полезным и ценным для рациона хлебом будет цельнозерновой. Этот продукт, по ее словам, содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с популярным белым хлебом.