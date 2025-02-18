Чем заменить привычный плотный ужин и остаться сытым

Ужин — это важный прием пищи, который влияет на качество сна, обмен веществ и общее самочувствие. Многие привыкли довольно плотно ужинать, особенно этим грешат мужчины. Однако не все продукты подходят для поздней трапезы. Некоторые из них могут вызвать тяжесть в желудке, нарушить сон или привести к набору лишнего веса. Наши эксперты рассказали, почему нежелательно принимать тяжелую пищу в вечернее время и чем ее заменить, чтобы не остаться голодным.

Чем заменить привычный плотный ужин и остаться сытым
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Почему вечером лучше не переедать

Как правило, мы садимся ужинать вечером, а многие это делают и вовсе практически перед сном, поэтому нужно подбирать легкое для организма питание, которое не сильно нагрузит желудочно-кишечный тракт и позволит за ночь полностью восстановить его работоспособность. При этом популярные кефир и салат не являются полноценным приемом пищи, к такому варианту нужно прибегать крайне редко.

«Из вечернего рациона рекомендуется исключить говядину, свинину, баранину и другие виды жирного мяса или вовсе отказаться от них, если есть какие-то проблемы с желудком. Самым идеальным вариантом ужина будет сочетание овощей с легким белком рыбой, индейкой, отварной куриной грудкой, цесаркой. Овощи являются отличным компонентом, потому что в них не содержится большого количества сахара и калорий, они достаточно легко усваиваются», рекомендует врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Однако, по словам нашего эксперта, стоит помнить, что свежие продукты перевариваются желудком чуть тяжелее, поэтому на ужин можно приготовить термически обработанные овощи с небольшим сочетанием свежих. Также в качестве альтернативы можно подкрепиться творогом.

Макароны можно, но осторожно

Людям с недостаточным весом или тем, кто активно занимается спортом, дополнительно можно добавить в вечерний прием пищи небольшое количество сложных углеводов в виде круп, макарон или картофеля. Евгений:

«В таком случае соотношение продуктов на тарелке будет следующим: 1/4 часть составит легкоусваиваемый белок, еще 1/4 сложные углеводы и на оставшуюся половину блюда придутся термически обработанные овощи. Это идеальный для организма ужин, который рекомендуется готовить регулярно».

Какие продукты не стоит есть на ужин и чем их заменить

Автор личной трансформации, сбросившая за год 18 кг благодаря грамотному подходу к питанию, Виктория Веллер поделилась с нами советами, какие продукты лучше исключить из вечернего рациона и чем их заменить, чтобы остаться сытым.

1. Жирная и жареная пища

  • Почему: жирные блюда (например, жареное мясо, картофель фри, фастфуд) долго перевариваются, создавая нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это может вызвать дискомфорт, изжогу и нарушить сон.
  • Чем заменить: запеченная рыба (например, лосось или треска), приготовленная на пару курица или индейка. Эти продукты богаты белком и легче усваиваются.

2. Красное мясо (говядина, свинина)

  • Почему: красное мясо содержит много жира и белка, что делает его тяжелым для переваривания. Это может вызвать чувство тяжести и нарушить сон.
  • Чем заменить: легкие источники белка, такие как яйца, тофу или белая рыба.

3. Быстрые углеводы (белый хлеб, макароны, выпечка)

  • Почему: быстрые углеводы быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови, а затем чувство голода. Это может привести к перееданию перед сном.
  • Чем заменить: цельнозерновые продукты (киноа, булгур, цельнозерновой хлеб) или овощи с низким содержанием крахмала (брокколи, цукини, цветная капуста).

4. Острые блюда

  • Почему: острая пища может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно если есть ее перед сном.
  • Чем заменить: легкие блюда с нейтральным вкусом, например, тушеные овощи с травами или суп-пюре из тыквы.

5. Сладости и десерты

  • Почему: сахар резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к скачку энергии и нарушению сна. Кроме того, избыток сахара вечером способствует отложению жира.
  • Чем заменить: фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, груши, ягоды) или небольшой кусочек темного шоколада (содержание какао не менее 70%).

6. Кофеинсодержащие напитки (кофе, крепкий чай, энергетики)

  • Почему: кофеин стимулирует нервную систему, что может привести к бессоннице и нарушению циркадных ритмов.
  • Чем заменить: травяные чаи (ромашка, мята, мелисса) или теплое молоко с куркумой.

Также наш эксперт добавила, что вечерняя порция должна быть умеренной, т. к. переедание на ночь нарушает работу ЖКТ и может привести к набору веса.

«Оптимальный объем ужина около 300400 ккал. Старайтесь принимать пищу за 23 часа до сна. Это позволит организму переварить ее и подготовиться к отдыху», заключает эксперт.

Примеры полезных ужинов

Вот несколько вариантов ужинов на каждый день от Виктории, которые позволят остаться сытым, не перегружая при этом организм.

1. Легкий белковый ужин

  • Запеченная рыба с тушеными овощами (цукини, морковь, брокколи).
  • Салат из свежих овощей с оливковым маслом и зеленью.

2. Вегетарианский вариант

  • Суп-пюре из тыквы с добавлением кокосового молока.
  • Киноа с авокадо и зеленью.

3. Быстрый ужин

  • Омлет со шпинатом и помидорами.
  • Цельнозерновой хлеб с хумусом.

4. Легкий перекус перед сном (если ужин был ранним)

  • Стакан кефира или натурального йогурта без сахара.
  • Горсть миндаля или тыквенных семечек.
«Правильный ужин это не только про калории, но и про заботу о своем организме. Исключив тяжелые и вредные продукты, вы сможете улучшить качество сна, поддержать метаболизм и чувствовать себя легче. Помните, что ужин должен быть сбалансированным, но не перегруженным. Выбирайте легкие, питательные блюда, которые насытят вас без вреда для здоровья», рекомендует Виктория.
Еда
Евгений Арзамасцев