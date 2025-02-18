Чем заменить привычный плотный ужин и остаться сытым

Ужин — это важный прием пищи, который влияет на качество сна, обмен веществ и общее самочувствие. Многие привыкли довольно плотно ужинать, особенно этим грешат мужчины. Однако не все продукты подходят для поздней трапезы. Некоторые из них могут вызвать тяжесть в желудке, нарушить сон или привести к набору лишнего веса. Наши эксперты рассказали, почему нежелательно принимать тяжелую пищу в вечернее время и чем ее заменить, чтобы не остаться голодным.

Почему вечером лучше не переедать

Как правило, мы садимся ужинать вечером, а многие это делают и вовсе практически перед сном, поэтому нужно подбирать легкое для организма питание, которое не сильно нагрузит желудочно-кишечный тракт и позволит за ночь полностью восстановить его работоспособность. При этом популярные кефир и салат не являются полноценным приемом пищи, к такому варианту нужно прибегать крайне редко.

« И з в е ч е р н е г о р а ц и о н а р е к о м е н д у е т с я и с к л ю ч и т ь г о в я д и н у , с в и н и н у , б а р а н и н у и д р у г и е в и д ы ж и р н о г о м я с а и л и в о в с е о т к а з а т ь с я о т н и х , е с л и е с т ь к а к и е - т о п р о б л е м ы с ж е л у д к о м . С а м ы м и д е а л ь н ы м в а р и а н т о м у ж и н а б у д е т с о ч е т а н и е о в о щ е й с л е г к и м б е л к о м — р ы б о й , и н д е й к о й , о т в а р н о й к у р и н о й г р у д к о й , ц е с а р к о й . О в о щ и я в л я ю т с я о т л и ч н ы м к о м п о н е н т о м , п о т о м у ч т о в н и х н е с о д е р ж и т с я б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а с а х а р а и к а л о р и й , о н и д о с т а т о ч н о л е г к о у с в а и в а ю т с я » , — р е к о м е н д у е т в р а ч - д и е т о л о г , г а с т р о э н т е р о л о г и н у т р и ц и о л о г Евгений Арзамасцев.

Однако, по словам нашего эксперта, стоит помнить, что свежие продукты перевариваются желудком чуть тяжелее, поэтому на ужин можно приготовить термически обработанные овощи с небольшим сочетанием свежих. Также в качестве альтернативы можно подкрепиться творогом.

Макароны можно, но осторожно

Людям с недостаточным весом или тем, кто активно занимается спортом, дополнительно можно добавить в вечерний прием пищи небольшое количество сложных углеводов в виде круп, макарон или картофеля. Евгений:

« В т а к о м с л у ч а е с о о т н о ш е н и е п р о д у к т о в н а т а р е л к е б у д е т с л е д у ю щ и м : 1 / 4 ч а с т ь с о с т а в и т л е г к о у с в а и в а е м ы й б е л о к , е щ е 1 / 4 — с л о ж н ы е у г л е в о д ы и н а о с т а в ш у ю с я п о л о в и н у б л ю д а п р и д у т с я т е р м и ч е с к и о б р а б о т а н н ы е о в о щ и . Э т о и д е а л ь н ы й д л я о р г а н и з м а у ж и н , к о т о р ы й р е к о м е н д у е т с я г о т о в и т ь р е г у л я р н о » .

Какие продукты не стоит есть на ужин и чем их заменить

Автор личной трансформации, сбросившая за год 18 кг благодаря грамотному подходу к питанию, Виктория Веллер поделилась с нами советами, какие продукты лучше исключить из вечернего рациона и чем их заменить, чтобы остаться сытым.

1. Жирная и жареная пища

Почему: жирные блюда (например, жареное мясо, картофель фри, фастфуд) долго перевариваются, создавая нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это может вызвать дискомфорт, изжогу и нарушить сон.

жирные блюда (например, жареное мясо, картофель фри, фастфуд) долго перевариваются, создавая нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это может вызвать дискомфорт, изжогу и нарушить сон. Чем заменить: запеченная рыба (например, лосось или треска), приготовленная на пару курица или индейка. Эти продукты богаты белком и легче усваиваются.

2. Красное мясо (говядина, свинина)

Почему: красное мясо содержит много жира и белка, что делает его тяжелым для переваривания. Это может вызвать чувство тяжести и нарушить сон.

красное мясо содержит много жира и белка, что делает его тяжелым для переваривания. Это может вызвать чувство тяжести и нарушить сон. Чем заменить: легкие источники белка, такие как яйца, тофу или белая рыба.

3. Быстрые углеводы (белый хлеб, макароны, выпечка)

Почему: быстрые углеводы быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови, а затем чувство голода. Это может привести к перееданию перед сном.

быстрые углеводы быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови, а затем чувство голода. Это может привести к перееданию перед сном. Чем заменить: цельнозерновые продукты (киноа, булгур, цельнозерновой хлеб) или овощи с низким содержанием крахмала (брокколи, цукини, цветная капуста).

4. Острые блюда

Почему: острая пища может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно если есть ее перед сном.

острая пища может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно если есть ее перед сном. Чем заменить: легкие блюда с нейтральным вкусом, например, тушеные овощи с травами или суп-пюре из тыквы.

5. Сладости и десерты

Почему: сахар резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к скачку энергии и нарушению сна. Кроме того, избыток сахара вечером способствует отложению жира.

сахар резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к скачку энергии и нарушению сна. Кроме того, избыток сахара вечером способствует отложению жира. Чем заменить: фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, груши, ягоды) или небольшой кусочек темного шоколада (содержание какао не менее 70%).

6. Кофеинсодержащие напитки (кофе, крепкий чай, энергетики)

Почему: кофеин стимулирует нервную систему, что может привести к бессоннице и нарушению циркадных ритмов.

кофеин стимулирует нервную систему, что может привести к бессоннице и нарушению циркадных ритмов. Чем заменить: травяные чаи (ромашка, мята, мелисса) или теплое молоко с куркумой.

Также наш эксперт добавила, что вечерняя порция должна быть умеренной, т. к. переедание на ночь нарушает работу ЖКТ и может привести к набору веса.

« О п т и м а л ь н ы й о б ъ е м у ж и н а — о к о л о 3 0 0 — 4 0 0 к к а л . С т а р а й т е с ь п р и н и м а т ь п и щ у з а 2 — 3 ч а с а д о с н а . Э т о п о з в о л и т о р г а н и з м у п е р е в а р и т ь е е и п о д г о т о в и т ь с я к о т д ы х у » , — з а к л ю ч а е т э к с п е р т .

Примеры полезных ужинов

Вот несколько вариантов ужинов на каждый день от Виктории, которые позволят остаться сытым, не перегружая при этом организм.

1. Легкий белковый ужин

Запеченная рыба с тушеными овощами (цукини, морковь, брокколи).

Салат из свежих овощей с оливковым маслом и зеленью.

2. Вегетарианский вариант

Суп-пюре из тыквы с добавлением кокосового молока.

Киноа с авокадо и зеленью.

3. Быстрый ужин

Омлет со шпинатом и помидорами.

Цельнозерновой хлеб с хумусом.

4. Легкий перекус перед сном (если ужин был ранним)

Стакан кефира или натурального йогурта без сахара.

Горсть миндаля или тыквенных семечек.