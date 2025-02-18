Как правильно сварить кофе в турке в домашних условиях

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Кофе – один из самых популярных и потребляемых напитков в мире, обладающий богатой историей и культурным значением. Его происхождение связано с Эфиопией, где, по легенде, пастух Калди заметил, что его козы становятся более активными после употребления ягод кофейного дерева.

Первые упоминания о кофе относятся к XV веку, когда его начали культивировать в Йемене. Оттуда кофе распространился по всему миру, завоевав популярность благодаря своим вкусовым качествам и стимулирующему эффекту. В разных культурах кофе приобрёл особое значение:

В арабском мире он стал знаком гостеприимства и дружелюбия. Традиция кофеварения здесь превратилась в искусство, а кофейные церемонии стали важной частью общественной жизни.

В Европе кофе появился в XVII веке и быстро стал значимым напитком среди аристократии и интеллигенции. Кофейни стали центрами общения и обмена идеями, способствуя развитию культуры и науки.

В Латинской Америке кофе стал важной сельскохозяйственной культурой, обеспечивая работой миллионы людей. Здесь кофе выращивают на высокогорных плантациях, где благодаря уникальному климату и почвам получают особенно ароматные и вкусные сорта.

В разных странах Азии кофе употребляют по-разному. В некоторых регионах популярен кофе с добавлением молока или сгущённого молока, а также кофе с различными специями и травами.

Молотый кофе исторически принято варить в турке или джезве. Первые упоминания о ней датируются XVI веком и связаны с распространением кофейных зёрен в Османской империи.

В турке кофе получается особенно насыщенным и ароматным, так как процесс приготовления протекает при высокой температуре и под давлением. Пенка, образующаяся на поверхности напитка, придаёт ему особую текстуру и вкус. А сам процесс варки давно стал для многих привычным утренним ритуалом.

« Р а с с к а ж у о т о м , к а к п р а в и л ь н о в ы б р а т ь к о ф е и д ж е з в у , а т а к ж е , к а к п р а в и л ь н о в а р и т ь у т р е н н и й н а п и т о к , ч т о б ы о н п о л у ч и л с я в к у с н ы м и б о д р я щ и м » , – Л а н а Л е о н о в а , с и с т е м н ы й н у т р и ц и о л о г .

Выбор турки

Турки изготавливаются из трёх основных видов сырья, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Медь. Обладает высокой теплопроводностью, что гарантирует равномерный нагрев и сохранение тепла. Кофе, приготовленный в медной турке, получается насыщенным и ароматным. Однако медные турки требуют особого ухода, так как этот металл может окисляться.

Нержавеющая сталь. Такие турки более практичны в использовании, так как они не подвержены коррозии и легко моются. Однако теплопроводность нержавеющей стали ниже, чем у меди, поэтому кофе здесь может готовиться дольше.

Алюминий. Такие джезвы отличаются лёгкостью и доступной ценой. Однако алюминий имеет низкую теплопроводность и может придавать кофе металлический привкус.

Исходя из сказанного, лучше искать турку из меди или стали. Также при выборе стоит обратить внимание на размер и форму сосуда. Размер определяется количеством кофейных порций, которые планируется приготовить за один раз.

Однако, помимо количественного аспекта, он влияет и на качество напитка. Так, для одного рекомендуется использовать турку объёмом 100-150 мл. Использование турки большего объёма для приготовления одной порции может привести к ухудшению вкуса и аромата напитка. Соответственно, чтобы сварить кофе для двоих, нужно искать турку объёмом 200-300 мл.

Форма турки – это не просто вопрос эстетики. Форма может влиять на вкус напитка. Традиционно джезвы имеют коническую форму с узким горлышком. Такая форма способствует равномерному распределению тепла и обеспечивает оптимальную экстракцию кофейных зёрен. Узкая горловина предотвращает быстрое испарение аромата и способствует формированию густой пенки, которая считается признаком правильно приготовленного кофе.

Выбор кофейных зёрен

Какой бы качественной и красивой ни была турка, если сам кофе несвежий или испорченный, то и напиток получится невкусным. При выборе кофе важно оценивать не только вкусовой профиль, но и безопасность напитка. Есть два основных момента — микотоксины и акриламид. Оба вещества обладают канцерогенным действием.

Микотоксины — следствие загрязнения кофе плесенью. Может возникнуть как на этапе созревания и сбора урожая, так и в процессе транспортировки и хранения.

При сравнительном анализе минимальные концентрации охратоксина A были выявлены в образцах из Тайваня. А максимальные — в турецком. Безусловно, ответственные производители есть и в традиционных кофейных странах: Колумбии, Коста-Рике, Эфиопии, Бразилии.

Акриламид образуется в результате обжаривания зёрен. Исследование показало, что в кофейных зёрнах робусты содержится больше акриламида, чем в арабике, что объясняется более высоким содержанием аспарагина. Из сказанного выше делаем вывод, что лучше выбирать арабику и покупать кофе от проверенного бренда.

На что ещё нужно обратить внимание при покупке

Свежая обжарка (предпочтительно не более двух недель). Кофе высокой степени обжарки уменьшает риск получить дозу вредных веществ.

В процессе приготовления должен быть применён барабанный метод обжарки. Товар хранится в вакуумной упаковке с клапаном.

Зёрна должны быть целыми, иметь приятный характерный аромат. Если кофе ароматизированный — повод задуматься.

Дополнительные критерии: регион прорастания, сертификация и требования к качеству производителя.

Степень обжарки. Этот показатель сильно влияет на вкус и аромат напитка.

Различают три основных степени обжарки

Светлая: зёрна имеют светло-коричневый цвет, обладают высокой кислотностью и выраженным ароматом. Вкус кофе получается лёгким и освежающим.

Средняя: зёрна приобретают насыщенный коричневый цвет, кислотность умеренная, аромат ещё более яркий. Вкус кофе становится более сбалансированным.

Тёмная: зёрна имеют темно-коричневый, почти чёрный цвет, кислотность низкая, аромат интенсивный, с горчинкой. Вкус кофе получается крепким и насыщенным.

Высокая или тёмная обжарка, как и отметила Лана выше, является наиболее предпочтительной для здоровья, а для многих – и по вкусу.

Разные сорта кофе и их характеристики

В ботанической классификации выделяют несколько видов кофейного дерева, однако наибольшее распространение в культуре получили два: Coffea arabica (арабика) и Coffea canephora (робуста). На их долю приходится около 98% глобального рынка.

Арабика — отличается высоким качеством зерна, сложным ароматом и мягким вкусом с выраженной кислинкой. На её долю приходится 60-80% мирового рынка кофе, а содержание кофеина в зёрнах арабики составляет 1-1,5%. Робуста — занимает 20-40% рынка, характеризуется более крепким и горьким вкусом, высоким содержанием кофеина (2-2,5%) и устойчивостью к болезням и вредителям.

Внутри вида Coffea arabica выделяют множество разновидностей (сортов), каждая из которых обладает индивидуальными характеристиками.

Наиболее распространённые из них

Типика — один из старейших сортов, отличается сбалансированным вкусом с лёгкой кислинкой и сладковатым послевкусием. Бурбон — характеризуется насыщенным ароматом и сладким вкусом с оттенками карамели и фруктов. Гейша — один из самых дорогих и изысканных сортов кофе, обладает сложным ароматом с цветочными, фруктовыми и чайными нотками. Йергачеффе — эфиопский сорт арабики, отличается ярким и сложным вкусом с цветочными, цитрусовыми и ягодными нотками.

Среди робусты также выделяют несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности:

конголезская — характеризуется земляными и древесными нотками во вкусе;

угандийская — обладает крепким и горьким вкусом (подойдёт не каждому);

индийская — обладает слегка древесным вкусом с горчинкой;

вьетнамская — самая популярная в мире разновидность робусты, используется для приготовления крепких кофейных напитков.

Итоговый вкус напитка зависит не только от сорта, но и от других факторов. В их числе условия произрастания, метод обработки, степень обжарки и способ приготовления.

Помол кофе

Правильно подобранный помол обеспечивает максимальное извлечение ароматических и вкусовых веществ из кофейных зёрен, что гарантирует насыщенный и сбалансированный вкус готового напитка. Для приготовления кофе в турке рекомендуется использовать сверхтонкий помол, который также называют «пудрообразный».

Такой помол обеспечивает максимальную площадь контакта кофейных частиц с водой, что способствует быстрому и полному извлечению растворимых веществ. Степень помола можно определить визуально и на ощупь. Также кофе не должен содержать крупных частиц, которые могут привести к неравномерному завариванию и ухудшению вкуса напитка.

Если вы покупаете в магазине зёрна, то для достижения оптимального помола рекомендуется использовать кофемолку с жерновами. При её использовании необходимо установить минимальную степень помола. Рекомендуется начать с более крупного помола и постепенно уменьшать его до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция. Оптимальный размер частиц кофе для турки составляет от 150 до 250 микрон.

Если ваша кофемолка не позволяет выставить числовое значение, установите регулятор на средний помол и постепенно снижайте. Кофе, помолотый непосредственно перед приготовлением, сохраняет свои ароматические и вкусовые свойства на протяжении 15-20 минут. В течение этого времени нужно успеть сварить напиток.

Ингредиенты и пропорции

Слишком крепкий напиток может стать причиной гипертонии, а очень слабый покажется невкусным и не даст бодрящего эффекта. Рекомендую приготовить кофе по инструкции ниже, а если не понравится вкус, сократить или увеличить количество кофе при следующем приготовлении.

Начнём с подготовки

Оптимальное соотношение кофе и воды для приготовления в турке — 1:10. Это означает, что на 1 г кофе необходимо 10 мл воды. То есть одной порции объёмом 200 мл требуется 20 г молотого кофе (это около четырёх чайных ложек). Если вы любите крепкий напиток, можно увеличить количество кофе до 1:8 или 1:6. Если же хотите получить мягкий вкус, можно уменьшить концентрацию кофе до 1:12 или 1:14. Для улучшения вкуса и аромата напитка можно использовать различные добавки – сахар, молоко, специи. Сахар добавляют в начале приготовления, чтобы он полностью растворился. Из специй подойдут корица, кардамон, имбирь, гвоздика и другие. Их тоже засыпают в турку до закипания.

Если любите кофе с молоком, то его доливайте в напиток после приготовления. Кстати, молоко должно быть тёплым или комнатной температуры.

Технология приготовления

Мы разобрались, что из ингредиентов нам нужно. Дополнительно потребуется вода, она должна быть чистой, холодной и некипячёной. Не забывайте держать под рукой чайную или десертную ложку для перемешивания.

Начинаем готовить

Налейте в турку необходимое количество воды, пропорции указаны выше. После добавьте в воду нужное количество кофе и сахара. Поставьте турку на медленный огонь и наблюдайте за нагреванием. Не обязательно сверлить турку глазами, но помните, что напиток умеет быстро «убегать», если за ним не следить. Когда на поверхности кофе начнёт образовываться пенка, снимите турку с огня, аккуратно перемешайте кофе ложкой. Снова поставьте турку на огонь и дождитесь повторного поднятия пенки, повторите этот процесс два-три раза. Кофе готов.

Важно!

Не доводите кофе до кипения: кипячение приведёт к потере аромата и вкуса кофе.

Используйте медленный огонь, он обеспечивает равномерный нагрев кофе и предотвращает его пригорание.

Не переусердствуйте с перемешиванием, это может привести к разрушению пенки.

Дегустация и подача

Разливать кофе из турки необходимо аккуратно и равномерно, чтобы гуща распределилась по чашкам равномерно.

Существует несколько способов разлива

Традиционный: кофе разливается по чашкам непосредственно из турки, без использования дополнительных приспособлений. При этом необходимо следить за тем, чтобы в чашку попало не слишком много гущи.

С использованием ситечка: ситечко нужно для более тонкой очистки кофе от гущи. Его устанавливают на чашку и переливают через него кофе из турки.

С использованием кофейника: для удобства разлива можно предварительно перелить его в кофейник, а затем разлить по чашкам.

Независимо от выбранного способа, важно соблюдать следующие правила

Кофе рекомендуется подавать горячим, но не обжигающим. Оптимальная температура составляет 60-70℃. Объём напитка на порцию должен составлять примерно 100-150 мл. То есть такой кофе пьют из специальных маленьких чашек, а не из стандартных кружек объёмом 250-330 мл.

По желанию кофе можно украсить корицей или другими добавками (кто-то любит кофе с лимоном).

Также напиток отлично сочетается с различными десертами. К нему подойдут сладкие десерты, такие как шоколад, пирожные, торты, печенье, зефир, пастила, рахат-лукум и другие. Из фруктов и ягод можно поставить на стол яблоки, груши, апельсины, мандарины, клубнику или малину. Отличной добавкой на завтрак к кофе будут орехи и сухофрукты, такие как миндаль, грецкий орех, фундук, изюм, курага, чернослив.

Подведём итог. Во-первых, кофе в турке полезнее растворимого. В турке варятся натуральные зёрна, хоть и молотые. Они содержат больше полезных веществ, таких как антиоксиданты и эфирные масла, в то время как растворимый кофе проходит сложную обработку, в результате которой теряется значительная часть этих веществ.

Кроме того, в кофе из турки обычно выше содержание кофеина, что обеспечивает более выраженный бодрящий эффект. Во-вторых, приготовление в джезве занимает не слишком много времени. Самое главное – не пить много кофе, если у вас повышенное давление и не злоупотреблять сладкими десертами!