В каких бокалах подавать разные напитки: изучаем этикет

У вас запланирован званый ужин или просто посиделки с подружками. Вы приготовили любимые блюда (или заказали их в доставке). А что вы будете пить? И, главное, во что наливать, даже если это будет чистая вода? Посуда — это не просто деталь сервировки, а ключевой элемент восприятия напитка.

В каких бокалах подавать разные напитки
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«Вино, коктейль или даже простая вода раскрываются по-разному в зависимости от формы и материала бокала. Ведь стекло влияет на температуру, насыщенность кислородом, направление аромата и даже ощущения при первом глотке», рассказывает сомелье Варвара Костовская.

Если вы хотите наслаждаться напитками по всем правилам этикета и получать максимум вкуса, стоит разобраться, какие бокалы подходят для разных случаев.

Бокал для красного вина — простор для вкуса: округлая чаша с широким верхом

Красное вино богато танинами и сложным букетом ароматов. Широкая чаша позволяет напитку насыщаться кислородом, смягчая его вкус.

«Для плотных вин (каберне, бордо) подходят высокие бокалы с большим объемом они усиливают восприятие глубины вкуса. Для легких красных (пино нуар, барбера) лучше выбрать вариант с более узким верхом, чтобы направлять аромат прямо к носу. Держать бокал нужно за ножку, чтобы тепло рук не нагревало вино», объясняет эксперт.

Бокал для белого вина — охлажденная элегантность: вытянутая чаша

Белые вина пьют охлажденными, а значит, их бокал должен меньше контактировать с воздухом, чтобы вкус оставался свежим. Для молодых, легких вин (совиньон блан, пино гриджио) выбирают узкий бокал — он направляет аромат прямо к носу. Для насыщенных белых (шардоне) подойдет чуть более округлый, чтобы оттенки ванили и дуба раскрывались мягче. Белое вино нужно подавать при температуре 8–12°C, а перед подачей можно на пару минут охладить бокал.

Бокал для шампанского — чистая роскошь: фужер (флют) или ретро-бокал с широкой чашей

Идеальный бокал для игристого вина сохраняет пузырьки и направляет их вверх. Флют (вытянутый бокал) дольше держит волшебные пузырьки, дает напитку подниматься плавными волнами. Ретро-чаша (купе) — элегантный, винтажный вариант. Он больше подходит для коктейлей на основе шампанского, но теряет пузырьки быстрее.

Коньячный бокал — игра аромата: округлая, тюльпановидная чаша на короткой ножке

Коньяк и бренди раскрываются при нагревании, а форма бокала концентрирует ароматы внутри чаши.

«Стандартный снифтер широкое дно и сужающийся верх позволяют согревать напиток в руках, выпуская ароматы поэтапно. Тюльпановидный бокал лучше подходит для выдержанных коньяков, направляя аромат строго вверх. Эти напитки принято пить при температуре 1822°C, поэтому держат бокал в ладонях, согревая его теплом», напоминает сомелье.

Рокс — бокал для крепких напитков и коктейлей: низкий стакан с толстым дном

Такой бокал идеально подходит для виски, бурбона, рома, а также крепких коктейлей с льдом. Олд-фэшн (рокс) — классический вариант для чистых крепких напитков или коктейлей, например, Негрони, Виски Сауэр, Олд Фэшн. Хайбол (высокий рокс) — вариант для коктейлей с большим количеством льда, например, Джин-Тоник или Куба Либре.

Мартини бокал — для утонченных коктейлей: высокий бокал на тонкой ножке с широким конусом

Коктейли типа Мартини, Космополитен или Дайкири не содержат льда, поэтому должны оставаться охлажденными дольше. Широкая чаша позволяет раскрыть сложные ароматы, а длинная ножка защищает напиток от нагревания.

Винный бокал для воды — деталь, которую недооценивают

Вода — важная часть любого застолья, и подавать ее в обычном граненом стакане — моветон. В ресторанах воду наливают в отдельные винные бокалы — это подчеркивает статус напитка и освежает вкус вина. Если вода газированная, лучше использовать узкие бокалы (как для белого вина), чтобы сохранить пузырьки. Кстати, лучше подавать воду без льда — слишком холодная вода перебивает вкус еды и вина.

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