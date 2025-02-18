В каких бокалах подавать разные напитки

У вас запланирован званый ужин или просто посиделки с подружками. Вы приготовили любимые блюда (или заказали их в доставке). А что вы будете пить? И, главное, во что наливать, даже если это будет чистая вода? Посуда — это не просто деталь сервировки, а ключевой элемент восприятия напитка.

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« В и н о , к о к т е й л ь и л и д а ж е п р о с т а я в о д а р а с к р ы в а ю т с я п о - р а з н о м у в з а в и с и м о с т и о т ф о р м ы и м а т е р и а л а б о к а л а . В е д ь с т е к л о в л и я е т н а т е м п е р а т у р у , н а с ы щ е н н о с т ь к и с л о р о д о м , н а п р а в л е н и е а р о м а т а и д а ж е о щ у щ е н и я п р и п е р в о м г л о т к е » , — р а с с к а з ы в а е т с о м е л ь е В а р в а р а К о с т о в с к а я .

Если вы хотите наслаждаться напитками по всем правилам этикета и получать максимум вкуса, стоит разобраться, какие бокалы подходят для разных случаев.

Бокал для красного вина — простор для вкуса: округлая чаша с широким верхом

Красное вино богато танинами и сложным букетом ароматов. Широкая чаша позволяет напитку насыщаться кислородом, смягчая его вкус.

« Д л я п л о т н ы х в и н ( к а б е р н е , б о р д о ) п о д х о д я т в ы с о к и е б о к а л ы с б о л ь ш и м о б ъ е м о м — о н и у с и л и в а ю т в о с п р и я т и е г л у б и н ы в к у с а . Д л я л е г к и х к р а с н ы х ( п и н о н у а р , б а р б е р а ) л у ч ш е в ы б р а т ь в а р и а н т с б о л е е у з к и м в е р х о м , ч т о б ы н а п р а в л я т ь а р о м а т п р я м о к н о с у . Д е р ж а т ь б о к а л н у ж н о з а н о ж к у , ч т о б ы т е п л о р у к н е н а г р е в а л о в и н о » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Бокал для белого вина — охлажденная элегантность: вытянутая чаша

Белые вина пьют охлажденными, а значит, их бокал должен меньше контактировать с воздухом, чтобы вкус оставался свежим. Для молодых, легких вин (совиньон блан, пино гриджио) выбирают узкий бокал — он направляет аромат прямо к носу. Для насыщенных белых (шардоне) подойдет чуть более округлый, чтобы оттенки ванили и дуба раскрывались мягче. Белое вино нужно подавать при температуре 8–12°C, а перед подачей можно на пару минут охладить бокал.

Бокал для шампанского — чистая роскошь: фужер (флют) или ретро-бокал с широкой чашей

Идеальный бокал для игристого вина сохраняет пузырьки и направляет их вверх. Флют (вытянутый бокал) дольше держит волшебные пузырьки, дает напитку подниматься плавными волнами. Ретро-чаша (купе) — элегантный, винтажный вариант. Он больше подходит для коктейлей на основе шампанского, но теряет пузырьки быстрее.

Коньячный бокал — игра аромата: округлая, тюльпановидная чаша на короткой ножке

Коньяк и бренди раскрываются при нагревании, а форма бокала концентрирует ароматы внутри чаши.

« С т а н д а р т н ы й с н и ф т е р — ш и р о к о е д н о и с у ж а ю щ и й с я в е р х п о з в о л я ю т с о г р е в а т ь н а п и т о к в р у к а х , в ы п у с к а я а р о м а т ы п о э т а п н о . Т ю л ь п а н о в и д н ы й б о к а л — л у ч ш е п о д х о д и т д л я в ы д е р ж а н н ы х к о н ь я к о в , н а п р а в л я я а р о м а т с т р о г о в в е р х . Э т и н а п и т к и п р и н я т о п и т ь п р и т е м п е р а т у р е 1 8 – 2 2 ° C , п о э т о м у д е р ж а т б о к а л в л а д о н я х , с о г р е в а я е г о т е п л о м » , — н а п о м и н а е т с о м е л ь е .

Рокс — бокал для крепких напитков и коктейлей: низкий стакан с толстым дном

Такой бокал идеально подходит для виски, бурбона, рома, а также крепких коктейлей с льдом. Олд-фэшн (рокс) — классический вариант для чистых крепких напитков или коктейлей, например, Негрони, Виски Сауэр, Олд Фэшн. Хайбол (высокий рокс) — вариант для коктейлей с большим количеством льда, например, Джин-Тоник или Куба Либре.

Мартини бокал — для утонченных коктейлей: высокий бокал на тонкой ножке с широким конусом

Коктейли типа Мартини, Космополитен или Дайкири не содержат льда, поэтому должны оставаться охлажденными дольше. Широкая чаша позволяет раскрыть сложные ароматы, а длинная ножка защищает напиток от нагревания.

Винный бокал для воды — деталь, которую недооценивают

Вода — важная часть любого застолья, и подавать ее в обычном граненом стакане — моветон. В ресторанах воду наливают в отдельные винные бокалы — это подчеркивает статус напитка и освежает вкус вина. Если вода газированная, лучше использовать узкие бокалы (как для белого вина), чтобы сохранить пузырьки. Кстати, лучше подавать воду без льда — слишком холодная вода перебивает вкус еды и вина.