В каких бокалах подавать разные напитки: изучаем этикет
У вас запланирован званый ужин или просто посиделки с подружками. Вы приготовили любимые блюда (или заказали их в доставке). А что вы будете пить? И, главное, во что наливать, даже если это будет чистая вода? Посуда — это не просто деталь сервировки, а ключевой элемент восприятия напитка.
«Вино, коктейль или даже простая вода раскрываются по-разному в зависимости от формы и материала бокала. Ведь стекло влияет на температуру, насыщенность кислородом, направление аромата и даже ощущения при первом глотке», — рассказывает сомелье Варвара Костовская.
Если вы хотите наслаждаться напитками по всем правилам этикета и получать максимум вкуса, стоит разобраться, какие бокалы подходят для разных случаев.
Бокал для красного вина — простор для вкуса: округлая чаша с широким верхом
Красное вино богато танинами и сложным букетом ароматов. Широкая чаша позволяет напитку насыщаться кислородом, смягчая его вкус.
«Для плотных вин (каберне, бордо) подходят высокие бокалы с большим объемом — они усиливают восприятие глубины вкуса. Для легких красных (пино нуар, барбера) лучше выбрать вариант с более узким верхом, чтобы направлять аромат прямо к носу. Держать бокал нужно за ножку, чтобы тепло рук не нагревало вино», — объясняет эксперт.
Бокал для белого вина — охлажденная элегантность: вытянутая чаша
Белые вина пьют охлажденными, а значит, их бокал должен меньше контактировать с воздухом, чтобы вкус оставался свежим. Для молодых, легких вин (совиньон блан, пино гриджио) выбирают узкий бокал — он направляет аромат прямо к носу. Для насыщенных белых (шардоне) подойдет чуть более округлый, чтобы оттенки ванили и дуба раскрывались мягче. Белое вино нужно подавать при температуре 8–12°C, а перед подачей можно на пару минут охладить бокал.
Бокал для шампанского — чистая роскошь: фужер (флют) или ретро-бокал с широкой чашей
Идеальный бокал для игристого вина сохраняет пузырьки и направляет их вверх. Флют (вытянутый бокал) дольше держит волшебные пузырьки, дает напитку подниматься плавными волнами. Ретро-чаша (купе) — элегантный, винтажный вариант. Он больше подходит для коктейлей на основе шампанского, но теряет пузырьки быстрее.
Коньячный бокал — игра аромата: округлая, тюльпановидная чаша на короткой ножке
Коньяк и бренди раскрываются при нагревании, а форма бокала концентрирует ароматы внутри чаши.
«Стандартный снифтер — широкое дно и сужающийся верх позволяют согревать напиток в руках, выпуская ароматы поэтапно. Тюльпановидный бокал — лучше подходит для выдержанных коньяков, направляя аромат строго вверх. Эти напитки принято пить при температуре 18–22°C, поэтому держат бокал в ладонях, согревая его теплом», — напоминает сомелье.
Рокс — бокал для крепких напитков и коктейлей: низкий стакан с толстым дном
Такой бокал идеально подходит для виски, бурбона, рома, а также крепких коктейлей с льдом. Олд-фэшн (рокс) — классический вариант для чистых крепких напитков или коктейлей, например, Негрони, Виски Сауэр, Олд Фэшн. Хайбол (высокий рокс) — вариант для коктейлей с большим количеством льда, например, Джин-Тоник или Куба Либре.
Мартини бокал — для утонченных коктейлей: высокий бокал на тонкой ножке с широким конусом
Коктейли типа Мартини, Космополитен или Дайкири не содержат льда, поэтому должны оставаться охлажденными дольше. Широкая чаша позволяет раскрыть сложные ароматы, а длинная ножка защищает напиток от нагревания.
Винный бокал для воды — деталь, которую недооценивают
Вода — важная часть любого застолья, и подавать ее в обычном граненом стакане — моветон. В ресторанах воду наливают в отдельные винные бокалы — это подчеркивает статус напитка и освежает вкус вина. Если вода газированная, лучше использовать узкие бокалы (как для белого вина), чтобы сохранить пузырьки. Кстати, лучше подавать воду без льда — слишком холодная вода перебивает вкус еды и вина.