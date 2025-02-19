В рацион европейцев включат продукты с личинками насекомых
В Евросоюзе официально разрешили использовать личинки насекомых для приема в пищу. В соответствии с новым регламентом, одобренным Еврокомиссией, "в качестве нового продукта питания" предлагается порошок из целых личинок желтого мучного червя.
Европейские власти заверяют, что использование личинок полностью безопасно, ссылаясь на "научные данные". Добавлять такой порошок можно в хлеб, макароны и сыр. В Брюсселе отмечают, что это "альтернативный источник белка", а его использование "не является чем-то новым", поскольку "насекомых регулярно едят во многих частях мира".
Впрочем, решение Еврокомиссии находит понимание далеко не у всех. В Италии власти запретили использование личинок. Если какой-нибудь производитель добавит их в блюда национальной кухни, он будет оштрафован на 60 тысяч евро.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новый регламент ЕС, отметил, что Евросоюз решил заменить сельхозтовары личинками и червяками, напомнив, что в России "личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб".
«На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», — указал он.
А сенатор Алексей Пушков отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "отныне будет всегда ассоциироваться с пищевыми червями".