В Евросоюзе официально разрешили использовать личинки насекомых для приема в пищу. В соответствии с новым регламентом, одобренным Еврокомиссией, "в качестве нового продукта питания" предлагается порошок из целых личинок желтого мучного червя.

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Европейские власти заверяют, что использование личинок полностью безопасно, ссылаясь на "научные данные". Добавлять такой порошок можно в хлеб, макароны и сыр. В Брюсселе отмечают, что это "альтернативный источник белка", а его использование "не является чем-то новым", поскольку "насекомых регулярно едят во многих частях мира".

Впрочем, решение Еврокомиссии находит понимание далеко не у всех. В Италии власти запретили использование личинок. Если какой-нибудь производитель добавит их в блюда национальной кухни, он будет оштрафован на 60 тысяч евро.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новый регламент ЕС, отметил, что Евросоюз решил заменить сельхозтовары личинками и червяками, напомнив, что в России "личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб".

«На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», — указал он.

А сенатор Алексей Пушков отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "отныне будет всегда ассоциироваться с пищевыми червями".