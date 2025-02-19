Рецепт салата с тунцом и фасолью

Если вы ищете рецепт быстрого и легкого ужина, то обратите внимание на салат из тунца с фасолью. Этот простой и вкусный салат станет настоящей находкой для любой хозяйки. Его можно подать к ужину в кругу семьи или приготовить как легкую закуску на праздничный стол.

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Ингредиенты:

Консервированный тунец в собственном соку — 1 банка (150 г);

Консервированная фасоль (красная или белая) — 1 банка (240 г);

Красный лук — 1 небольшая головка;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Сок лимона — 1 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Зелень (петрушка или укроп) для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Слейте жидкость из консервированного тунца и фасоли. Рыбу разомните вилкой на небольшие кусочки. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Если хотите смягчить луковый вкус, обдайте его крутым кипятком. В большой миске смешайте фасоль, рыбу и нарезанный лук. Теперь приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте. Украсьте салат зеленью перед подачей.

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