Рецепт салата с тунцом и фасолью

Чудо-салат с тунцом и фасолью: вы точно полюбите это блюдо — вкуснотища
Если вы ищете рецепт быстрого и легкого ужина, то обратите внимание на салат из тунца с фасолью. Этот простой и вкусный салат станет настоящей находкой для любой хозяйки. Его можно подать к ужину в кругу семьи или приготовить как легкую закуску на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Консервированный тунец в собственном соку — 1 банка (150 г);
- Консервированная фасоль (красная или белая) — 1 банка (240 г);
- Красный лук — 1 небольшая головка;
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Сок лимона — 1 ст. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Зелень (петрушка или укроп) для украшения.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Слейте жидкость из консервированного тунца и фасоли. Рыбу разомните вилкой на небольшие кусочки.
- Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Если хотите смягчить луковый вкус, обдайте его крутым кипятком.
- В большой миске смешайте фасоль, рыбу и нарезанный лук.
- Теперь приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу.
- Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
- Украсьте салат зеленью перед подачей.
Ранее сообщалось, что мало кто пробовал такое необычное лакомство, как мандариновое варенье. А ведь его готовили еще в советские времена. Вот рецепт, сохранившийся с тех пор.