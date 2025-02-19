Сколько можно хранить консервы

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, сколько домашние консервы остаются съедобными и безопасными. Этот срок эксперт назвал в разговоре с радио Sputnik.

«По результатам наших проверок, съедобны и обычно безопасны даже соленья, которые простояли 2-3 года, иногда и больше. Другое дело, что они начинают терять вкус, потому что уксус и термообработка продукта приводит к тому, что он постепенно теряет хруст и превращается в какую-то кашу», — объяснил специалист.

При этом Малоземов подчеркнул, что соленья вне зависимости от срока хранения могут быть опасны, если продукты для них плохо помыли, если в них не добавили уксус или если между содержимым и крышкой не сохранили достаточно воздуха. По словам ведущего, в этом случае в консервах могут развиться бактерии, которые вызывают ботулизм.

Малоземов также призвал выбрасывать консервы, которые потеряли внешний вид, помутнели, запенились или взорвались. Кроме того, специалист предостерег от покупки солений у незнакомых людей.

Ранее Малоземов рассказал о неочевидной опасности бытовой химии. Он рекомендовал хранить средства для уборки так, чтобы их было невозможно спутать с продуктами питания.