Почему одни ненавидят кинзу, а другие не могут без нее жить

Кинза по праву считается самой противоречивой травой в мире кулинарии. Для одних это неотъемлемый ингредиент в салатах, соусах и мясных блюдах, для других она на вкус как мыло или жженая резина. «‎Рамблер» даст объяснение, почему кориандр вызывает такие разные реакции и можно ли «перевоспитать» свои вкусовые рецепторы.

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Генетика

В 2012 году ученые из Корнеллского университета (США) провели исследование, изучив генетические вариации у 30 000 человек. Они обнаружили, что негативное восприятие кинзы связано с мутацией в гене OR6A2 (зафиксирована у 10-20 процентов респондентов), который отвечает за чувствительность к альдегидам — химическим соединениям, содержащимся в кинзе.

Альдегиды – это те же соединения, которые входят в состав мыла и стиральных порошков. Поэтому Люди с этой мутацией воспринимают вкус кориандра как неприятный, «синтетический». Те, у кого этой мутации нет, ощущают приятный, цитрусово-пряный аромат благодаря линалоолу — веществу, которое также содержится в лаймах, лимонах и лавровом листе.

Проще говоря, если вы не переносите кинзу — это не ваш каприз, а биология вашего организма.

Культурные различия

Восприятие кинзы зависит не только от генетики, но и от кулинарных традиций.

Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Кавказ, Средняя Азия — регионы, где кинза входит в состав многих рецептов. Там ее добавляют в мясные и овощные блюда, супы, соусы, закуски, и с детства люди привыкают к ее вкусу.

— регионы, где кинза входит в состав многих рецептов. Там ее добавляют в мясные и овощные блюда, супы, соусы, закуски, и с детства люди привыкают к ее вкусу. В Европе (особенно в скандинавских и славянских странах) кориандр долгое время не использовался массово, поэтому вкус может казаться слишком резким и непривычным.

(особенно в скандинавских и славянских странах) кориандр долгое время не использовался массово, поэтому вкус может казаться слишком резким и непривычным. В США около 14 процентов американцев испытывают отвращение к кинзе, особенно среди людей европейского происхождения.

Примечательно, что в азиатской кухне кинзу используют не только в еде, но и в напитках – например, в коктейлях и чаях.

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Можно ли «научиться» любить кинзу?

Психологи утверждают, что вкус – это вопрос привычки. Если в детстве человек не ел кинзу, то во взрослом возрасте он может испытывать отторжение. Однако есть способы адаптировать организм к этому вкусу.

Постепенное знакомство с вкусом. Если кинзу добавлять небольшими порциями в привычные блюда, мозг может адаптироваться к ее вкусу и перестать воспринимать ее как неприятный раздражитель.

Если кинзу добавлять небольшими порциями в привычные блюда, мозг может адаптироваться к ее вкусу и перестать воспринимать ее как неприятный раздражитель. Измельчение и термическая обработка. Когда кинзу нарезают очень мелко или подвергают тепловой обработке, агрессивные альдегиды разрушаются, и вкус становится мягче.

Когда кинзу нарезают очень мелко или подвергают тепловой обработке, агрессивные альдегиды разрушаются, и вкус становится мягче. Комбинирование с другими продуктами. В соусах и маринадах (например, в сочетании с лаймом, чесноком и оливковым маслом) кинза раскрывается иначе и может перестать казаться отталкивающей.

Если генетическая предрасположенность сильна, то полюбить кинзу будет сложнее, но небольшое привыкание все же возможно.

Необычные рецепты с кинзой

1. Коктейль с кинзой и ананасом

Ингредиенты:

1 стакан свежего ананасового сока

5-6 веточек свежей кинзы

1 лайм (сок)

1 чайная ложка меда

лед

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты в блендере, процедите и подавайте с кубиками льда. Этот коктейль отлично тонизирует и придает бодрость.

2. Пряное масло с кинзой и чесноком

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка измельченной кинзы

соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Размягченное масло смешать с рубленой кинзой и чесноком, добавить специи, завернуть в пленку и охладить. Его можно использовать для заправки пасты, картофеля или мяса.

3. Грузинский соус из кинзы «Бажэ»

Ингредиенты:

100 г грецких орехов

1 пучок кинзы

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка винного уксуса

50 мл воды

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Измельчить орехи, добавить остальные ингредиенты, взбить до однородной массы. Соус можно подавать к шашлыку или запеченной рыбе.

Вкусовые предпочтения не всегда неизменны. Организм может адаптироваться, а восприятие некоторых продуктов со временем меняется. Если кинза вам пока не по душе, возможно, стоит дать ей еще один шанс — например, попробовать ее в другом сочетании или в небольшом количестве. А если вам повезло родиться без «гена ненависти» к кориандру, наслаждайтесь, ведь эта трава очень полезная.

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