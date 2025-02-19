Котлеты без говядины: три пошаговых рецепта

Идеи для лёгкого и питательного ужина.

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В кулинарии слово «котлета» имеет множество значений. Согласно старинным рецептам, это тонкие ломтики телятины, свинины или другого мяса, обжаренные в панировке из яйца, муки или сухарей на сковороде с небольшим количеством масла.

«Сегодня при слове «котлета» мы чаще всего представляем шкворчащие на сковородке золотистые рубленые котлеты из фарша. Сейчас их готовят не только из мяса или его растительных заменителей, но и из рыбного филе, картофеля, моркови, свёклы или смеси этих овощей. Например, в Италии котлеты — это чаще всего ломтики куриного мяса в восхитительной панировке с добавлением чеснока, пармезана и трав. В Гоа, на юго-западе Индии, фарш для котлет делают из свежих морепродуктов с добавлением мякоти кокоса, а в Японии — из кальмара с морковью и имбирём», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

3 необычных рецепта котлет из курицы, лосося и моркови

Котлеты из курицы с яблоком и сельдереем

Сельдерей — отличный источник калия и фолиевой кислоты, а яблоки богаты витамином С и клетчаткой. Вместе эти два ингредиента образуют мощный источник питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение.

Количество порций: 5

Калории: 141 ккал на 100 г

Белки: 11 г на 100 г

Жиры: 7,3 г на 100 г

Углеводы: 7,7 г на 100 г.

Ингредиенты:

фарш куриный — 500 г;

яблоко зелёное — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

лук-шалот — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 30-50 г;

чабрец (или тимьян) — 1/3 ч. л.;

шалфей сушёный — 1/3 ч. л.;

чеснок сушёный — 1/3 ч. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте куриный фарш, натёртое яблоко, мелко нарезанные сельдерей и лук. Добавьте яйцо, панировочные сухари, травы и специи, соль и перец, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте котлеты желаемого размера. Смажьте маслом каждую котлету после формовки. Разогрейте сковороду и на среднем огне обжаривайте котлеты по пять-семь минут с каждой стороны. Если котлеты не прожарились за это время, разогрейте духовку до 180°C, положите котлеты в форму и запекайте три-пять минут. Подавайте котлеты горячими с любым гарниром по вашему выбору.

Котлеты из лосося и шпината

Лосось — один из лучших компонентов диеты для людей, поддерживающих спортивную форму. Этот вид рыбы богат белком, который нужен для наращивания мышечной массы, а ещё содержит несколько важных жирных кислот, в том числе омега-3, и несколько минералов.

Количество порций: 3

Калории: 65 ккал на 100 г

Белки: 2,4 г на 100 г

Жиры: 3,6 г на 100 г

Углеводы: 6 г на 100 г.

Ингредиенты:

охлаждённое филе лосося — 400 г;

шпинат — 150 г;

лук-порей — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

панировочные сухари панко — 20-30 г;

яйцо — 1 шт.;

цедра лимона — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчите филе лосося ножом или в блендере для получения кусочков крупной фракции. На сковороде с небольшим количеством оливкового масла обжарьте две-три минуты нарезанный лук с измельчённым чесноком, пока овощи не станут мягкими. Добавьте шпинат и продолжайте готовить, пока он не уменьшится в объёме. Снимите сковороду с плиты и остудите овощи. В миске смешайте кусочки филе, жареный шпинат с луком, панировочные сухари, яйцо, укроп, цедру лимона, соевый соус, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте котлеты и обжаривайте на разогретой сковороде с оливковым маслом по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте котлеты с овощным гарниром или на подушке из свежих листьев салата.

Котлеты из моркови и имбиря

Вегетарианцы любят добавлять имбирь в блюда: он делает вкус и запах многих растительных ингредиентов более аппетитным и обладает множеством полезных для здоровья свойств. Например, имбирь содержит мощные антиоксиданты, которые стимулируют иммунную систему и замедляют процесс старения.

Количество порций: 1

Калории: 180 ккал на 100 г

Белки: 5,4 г на 100 г

Жиры: 10,4 г на 100 г

Углеводы: 17 г на 100 г.

Ингредиенты:

морковь — 2-3 шт.;

свежий имбирь — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

тимьян сушёный — 1/3 ч. л.;

семена кунжута — 1 ст. л.;

масло кунжутное — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 30-40 г;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления: