Почему отечественная клубника вкуснее импортной

Среди зарубежных стран клубнику на российский рынок поставляет Турция, Марокко, Италия, Испания и страны Южного полушария, сообщила Ирина Козий.

В России себестоимость производства клубники дороже, чем в за рубежом, однако отечественная ягода вкуснее, отметила в беседе с НСН руководитель проекта «Ягодная Академия» Ирина Козий.

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Российская клубника помельче и кислее зарубежной, но имеет свои преимущества, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, отечественная ягода более полезна, поскольку в ней больше витамина C и меньше сахара. Козий допустила, что импортная клубника уступает отечественной.

«Клубникой на полках магазинов называют землянику садовую. На данный момент земляника садовая российского производства занимает около 25-30% от всего объема потребления этой ягоды в России. В последнее время эта доля подрастает, но тем не менее, пока она не очень высока. Ягода российского производства вкуснее, чем импортная, поскольку производители могут собирать ее более спелой, чем в случае с ягодой, предназначенной для длительной транспортировки из других стран», - пояснила она.

При этом собеседница НСН отметила, что импортная клубника чаще дешевле.

«Основной поставщик земляники садовой в сезон сбора российского урожая - это Турция. Если мы говорим про зимние месяцы, то это преимущественно поставки из стран Южного полушария либо Армении, где ягоду выращивают в теплицах. С начала весны клубника едет из Марокко, Италии, Испании. Импортная ягода обычно дешевле, поскольку в России себестоимость выращивания почти любой сельхозпродукции выше, чем у зарубежных хозяйств. Российским производителям очень дорого обходится все, что они используют в производстве, включая технику, посадочный материал и средства защиты», - уточнила она.

Как добавила Козий, в России клубнику сегодня производят не только на юге страны.

«В последнее время выращивание ягоды развивалось в центральных регионах России, где расположен основной рынок потребления. Больше всего ягоды продается в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Московская область по объему выращивания уже в 2022 году обгоняла Краснодарский край. В 2023-2024 году в Краснодарском крае собирали чуть больший урожай, но если суммировать все центральные регионы, то объем выращивания здесь будет намного превосходить урожай кубанской ягоды», - рассказала она.

В июле 2024 года сообщалось, что сезонные ягоды в России подорожали в среднем на 8–16%. Наибольший рост стоимости показала малина. В крупных городах, таких как Москва и Сочи, цена килограмма этой ягоды доходила до трех тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».