Названы лучшие российские крепленые и сладкие вина

Эксперты «Винного гида России» назвали самые качественные сладкие и крепленые вина страны. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РБК.

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Лучшими марочными винами эксперты признали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри» и «Массандра. Каберне Екатерины Десертное» с ЗГУ «Крым». Лучшими ординарными креплеными винами стали «Коктебель. Мускат янтарный. Десертный», «Кагор Тамани» (ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров») и «Порто Солнечной Долины» (ЗГУ «Крым»).

Лучшим сладким вином, по мнению Роскачества, стало белое вино Aroma, произведенное на винодельне «Криница» из сорта винограда «пти мансен». Эксперты также отметили вина «Усадьба Дивноморское Мускат Оттонель» с ЗНМП «Дивноморское» и «Два Сердца Пти Мансенг».

Согласно «Винному гиду России», качественных крепленых и ликерных вин в России производится совсем немного. В 2024 году объем производства крепленых вин составил 11 миллионов литров. Олеся Латышева, руководитель «Винного гида России», пояснила, что основные типы крепленых вин — это кагоры, портвейны, херес и мадера. По ее словам, «технология производства этих четырех наиболее популярных типов вина жестко нормирована», поэтому на рынке сейчас нет «портвейна», который производят с нарушением технологий или из фруктового сырья.

Ранее винный эксперт торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева назвала любимые вина россиян из разных регионов. По словам Сиверцевой, северные регионы страны отдают предпочтение красным винам, а южные сделали выбор в пользу белых.