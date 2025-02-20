Какой чай поможет быстро снять стресс

В социальных сетях стал популярным чай с тулси и лавандой, который, как предполагается, снижает уровень гормона стресса и помогает уснуть за 10 минут. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, правда ли такой этот напиток снижает кортизол и успокаивает.

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По ее словам, чай с тулси и лавандой действительно поможет снять стресс и быстро уснуть. Однако этот напиток не сможет заменить снотворные препараты, если бессонница у человека связана с нарушениями работы нервной и эндокринной систем.

«Тулси, или базилик священный — это великолепный антиоксидант. В нем высокое содержание полезных антоцианов и полифенолов, которые снимают окислительный стресс с организма. А лаванда обладает седативным эффектом, ее в сушеном виде добавляют даже в подушки для лучшего засыпания. Она хорошо успокаивает нервную систему. Однако важно понимать, что такой чай имеет мягкое снотворное и успокаивающее действие. Если у человек есть серьезные проблемы со сном и мощная разбалансировка нервной, эндокринной систем, то такой напиток не поможет», — предупредила Соломатина.

Чай тулси, если в него добавить ромашку, отлично поможет людям, которые живут в ускоренном ритме, используют гаджеты перед сном и не могут успокоить свои мысли, чтобы уснуть, рассказала диетолог.

«Такой чай будет маленьким толчком, чтобы быстрее уснуть и снять стресс, который накопился в течение дня. Он даст возможность расслабиться. Также для этих целей подойдет чай с мятой и ромашкой», — добавила собеседница «ВМ».

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