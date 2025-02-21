Рецепт для похудения: пряный салат с копченой курицей. Едим — и вес уходит

Этот салат — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет разнообразить свой рацион. Он сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, свежесть огурца и нежность куриного мяса. А вареное яйцо добавляет сытности и белка. В нем всего 180 ккал на 110 г.

Рецепт для похудения: пряный салат с копченой курицей
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Ингредиенты:

  • 200 г копченой курицы;
  • 150 г моркови по-корейски;
  • 1 свежий огурец;
  • 3 вареных яйца;
  • 50 мл ПП-майонеза (можно приготовить самостоятельно из йогурта, горчицы, лимонного сока и специй).

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу небольшими кусочками.
  2. Огурец нарежьте соломкой.
  3. Яйца нарежьте кубиками.
  4. Смешайте все ингредиенты в миске.
  5. Заправьте ПП-майонезом.
  6. Перемешайте.
  7. Салат готов!
Еда