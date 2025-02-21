Рецепт для похудения: пряный салат с копченой курицей

Этот салат — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет разнообразить свой рацион. Он сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, свежесть огурца и нежность куриного мяса. А вареное яйцо добавляет сытности и белка. В нем всего 180 ккал на 110 г.

Ингредиенты:

200 г копченой курицы;

150 г моркови по-корейски;

1 свежий огурец;

3 вареных яйца;

50 мл ПП-майонеза (можно приготовить самостоятельно из йогурта, горчицы, лимонного сока и специй).

Приготовление: