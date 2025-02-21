Рецепт для похудения: пряный салат с копченой курицей. Едим — и вес уходит
Этот салат — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет разнообразить свой рацион. Он сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, свежесть огурца и нежность куриного мяса. А вареное яйцо добавляет сытности и белка. В нем всего 180 ккал на 110 г.
Ингредиенты:
- 200 г копченой курицы;
- 150 г моркови по-корейски;
- 1 свежий огурец;
- 3 вареных яйца;
- 50 мл ПП-майонеза (можно приготовить самостоятельно из йогурта, горчицы, лимонного сока и специй).
Приготовление:
- Нарежьте курицу небольшими кусочками.
- Огурец нарежьте соломкой.
- Яйца нарежьте кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Заправьте ПП-майонезом.
- Перемешайте.
- Салат готов!