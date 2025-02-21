Москвичи рассказали, чего им не хватает в ресторанах и кафе

Свыше половины опрошенных москвичей признались, что им не хватает блюд национальной кухни в меню ресторанов и кафе города. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования. Одновременно с этим три четверти респондентов хотят видеть больше точек с блюдами русской кухни на фудхоллах. 59% участников исследования и вовсе считают, что рестораны русской кухни должны субсидироваться за счет средств городского бюджета. При этом регулярно посещают рестораны национальной кухни лишь 7% москвичей, еще четверть заглядывают туда от случая к случаю, около трети делают это очень редко.