Как сварить макароны, чтобы они не слиплись

Даже опытные хозяйки нередко сталкиваются с тем, что макароны слипаются во время приготовления. Сегодня мы поделимся секретом, как предотвратить эту неприятность.

Итак, нам потребуется кастрюля с достаточным количеством воды, соль, спагетти и растительное масло. Доводим воду до кипения, солим, опускаем в нее спагетти — целиком или разломив их пополам — и тщательно перемешиваем. До тех пор пока вода не закипит, помешивать макароны необходимо каждую минуту.

Затем варим на маленьком огне по инструкции с упаковки: немного меньше времени, если вам нужны макароны альденте, или чуть подольше, если вы предпочитаете хорошо проваренный гарнир. При этом главный секрет в том, чтобы регулярно, ежеминутно, продолжать мешать макароны в кастрюле. В этом случае они никогда не склеятся, даже если вам попалась не особо качественная продукция.

Когда макароны готовы, достаем их из воды специальной ложкой или сливаем через дуршлаг, даем воде немного стечь, наливаем 1–2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Макароны готовы: они не склеились во время варки и останутся рассыпчатыми после того, как остынут, благодаря маслу.