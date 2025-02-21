Сытные блюда без огня: семь рецептов без плиты и духовки

Даже без термической обработки можно создать полноценные, сытные блюда, которые насытят не хуже горячих. Главное – правильно подобрать ингредиенты: продукты с высоким содержанием белка, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку. «‎Рамблер» поделится рецептами, которые можно повторить, не включая плиту и духовку.

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1. Белковый салат с курицей и фасолью

Ингредиенты:

1 банка консервированной фасоли (250 г)

200 г отварного куриного филе (можно использовать копченое или консервированное)

1 свежий огурец

1 болгарский перец

2 ст. л. натурального йогурта или греческого йогурта

соль, перец, зелень по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе кусочками. Промойте фасоль, обсушите. Нарежьте огурец и перец кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.

2. Роллы с тунцом и авокадо (без риса)

Ингредиенты:

2 листа нори

1 банка тунца в собственном соку

1 авокадо

1 свежий огурец

1 ст. л. греческого йогурта

1 ч. л. лимонного сока

немного зеленого лука

Способ приготовления:

Разомните тунец с йогуртом и лимонным соком. Нарежьте авокадо и огурец тонкими полосками. Выложите начинку на лист нори и сверните ролл, затем нарежьте его на кусочки.

3. Хлебцы с творожным сыром, рыбой и яйцом

Ингредиенты:

2 цельнозерновых хлебца

100 г творожного сыра

100 г слабосоленой красной рыбы

2 вареных яйца (можно использовать перепелиные)

немного зелени (укроп, петрушка)

капля лимонного сока

Способ приготовления:

Намажьте хлебцы творожным сыром. Выложите сверху кусочки рыбы. Нарежьте яйца кружочками, положите сверху. Посыпьте зеленью и сбрызните лимонным соком.

4. Сытный овощной салат с нутом и орехами

Ингредиенты:

1 банка консервированного нута

1 авокадо

1 красный сладкий перец

1 пучок шпината или рукколы

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока

горсть грецких орехов

немного кунжута

Способ приготовления:

Промойте нут, обсушите. Нарежьте перец, авокадо и зелень. Смешайте все ингредиенты, добавьте орехи и кунжут. Заправьте маслом и лимонным соком.

5. Лаваш с хумусом, овощами и сыром

Ингредиенты:

1 тонкий лаваш

100 г хумуса

1 небольшая морковь

1 сладкий перец

50 г феты или брынзы

немного зелени

Способ приготовления:

Намажьте лаваш хумусом. Натрите морковь, нарежьте перец и фету. Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом и разрежьте на части.

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6. Салат с консервированным лососем и авокадо

Ингредиенты:

1 банка консервированного лосося

1 авокадо

1 огурец

1 пучок зелени

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Разомните лосось вилкой. Нарежьте авокадо и огурец кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и лимонным соком.

7. Бутерброды с авокадо, яйцом и тунцом

Ингредиенты:

2 ломтика цельнозернового хлеба

1 авокадо

1 вареное яйцо

1 банка тунца в собственном соку

немного зелени и лимонного сока

Способ приготовления:

Разомните авокадо вилкой, добавьте немного лимонного сока. Намажьте массу на хлеб. Сверху выложите кусочки тунца и нарезанное яйцо. Посыпьте зеленью.

Эти рецепты помогут вам приготовить вкусные и питательные блюда в моменты, когда нет возможности воспользоваться плитой или духовкой. Главное — выбирать качественные продукты и комбинировать их так, чтобы блюдо было не только сытным, но и полезным.

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