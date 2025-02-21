Сытные блюда без огня: семь рецептов без плиты и духовки

Даже без термической обработки можно создать полноценные, сытные блюда, которые насытят не хуже горячих. Главное – правильно подобрать ингредиенты: продукты с высоким содержанием белка, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку. «‎Рамблер» поделится рецептами, которые можно повторить, не включая плиту и духовку.

Сытные блюда без огня: семь рецептов без плиты и духовки
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1. Белковый салат с курицей и фасолью

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной фасоли (250 г)
  • 200 г отварного куриного филе (можно использовать копченое или консервированное)
  • 1 свежий огурец
  • 1 болгарский перец
  • 2 ст. л. натурального йогурта или греческого йогурта
  • соль, перец, зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе кусочками.
  2. Промойте фасоль, обсушите.
  3. Нарежьте огурец и перец кубиками.
  4. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.

2. Роллы с тунцом и авокадо (без риса)

Ингредиенты:

  • 2 листа нори
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 1 авокадо
  • 1 свежий огурец
  • 1 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • немного зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Разомните тунец с йогуртом и лимонным соком.
  2. Нарежьте авокадо и огурец тонкими полосками.
  3. Выложите начинку на лист нори и сверните ролл, затем нарежьте его на кусочки.

3. Хлебцы с творожным сыром, рыбой и яйцом

Ингредиенты:

  • 2 цельнозерновых хлебца
  • 100 г творожного сыра
  • 100 г слабосоленой красной рыбы
  • 2 вареных яйца (можно использовать перепелиные)
  • немного зелени (укроп, петрушка)
  • капля лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Намажьте хлебцы творожным сыром.
  2. Выложите сверху кусочки рыбы.
  3. Нарежьте яйца кружочками, положите сверху.
  4. Посыпьте зеленью и сбрызните лимонным соком.

4. Сытный овощной салат с нутом и орехами

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного нута
  • 1 авокадо
  • 1 красный сладкий перец
  • 1 пучок шпината или рукколы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • горсть грецких орехов
  • немного кунжута

Способ приготовления:

  1. Промойте нут, обсушите.
  2. Нарежьте перец, авокадо и зелень.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте орехи и кунжут.
  4. Заправьте маслом и лимонным соком.

5. Лаваш с хумусом, овощами и сыром

Ингредиенты:

  • 1 тонкий лаваш
  • 100 г хумуса
  • 1 небольшая морковь
  • 1 сладкий перец
  • 50 г феты или брынзы
  • немного зелени

Способ приготовления:

  1. Намажьте лаваш хумусом.
  2. Натрите морковь, нарежьте перец и фету.
  3. Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом и разрежьте на части.

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6. Салат с консервированным лососем и авокадо

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного лосося
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 1 пучок зелени
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Разомните лосось вилкой.
  2. Нарежьте авокадо и огурец кубиками.
  3. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и лимонным соком.

7. Бутерброды с авокадо, яйцом и тунцом

Ингредиенты:

  • 2 ломтика цельнозернового хлеба
  • 1 авокадо
  • 1 вареное яйцо
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • немного зелени и лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Разомните авокадо вилкой, добавьте немного лимонного сока.
  2. Намажьте массу на хлеб.
  3. Сверху выложите кусочки тунца и нарезанное яйцо.
  4. Посыпьте зеленью.

Эти рецепты помогут вам приготовить вкусные и питательные блюда в моменты, когда нет возможности воспользоваться плитой или духовкой. Главное — выбирать качественные продукты и комбинировать их так, чтобы блюдо было не только сытным, но и полезным.

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