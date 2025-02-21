Сытные блюда без огня: семь рецептов без плиты и духовки
Даже без термической обработки можно создать полноценные, сытные блюда, которые насытят не хуже горячих. Главное – правильно подобрать ингредиенты: продукты с высоким содержанием белка, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку. «Рамблер» поделится рецептами, которые можно повторить, не включая плиту и духовку.
1. Белковый салат с курицей и фасолью
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной фасоли (250 г)
- 200 г отварного куриного филе (можно использовать копченое или консервированное)
- 1 свежий огурец
- 1 болгарский перец
- 2 ст. л. натурального йогурта или греческого йогурта
- соль, перец, зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе кусочками.
- Промойте фасоль, обсушите.
- Нарежьте огурец и перец кубиками.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.
2. Роллы с тунцом и авокадо (без риса)
Ингредиенты:
- 2 листа нори
- 1 банка тунца в собственном соку
- 1 авокадо
- 1 свежий огурец
- 1 ст. л. греческого йогурта
- 1 ч. л. лимонного сока
- немного зеленого лука
Способ приготовления:
- Разомните тунец с йогуртом и лимонным соком.
- Нарежьте авокадо и огурец тонкими полосками.
- Выложите начинку на лист нори и сверните ролл, затем нарежьте его на кусочки.
3. Хлебцы с творожным сыром, рыбой и яйцом
Ингредиенты:
- 2 цельнозерновых хлебца
- 100 г творожного сыра
- 100 г слабосоленой красной рыбы
- 2 вареных яйца (можно использовать перепелиные)
- немного зелени (укроп, петрушка)
- капля лимонного сока
Способ приготовления:
- Намажьте хлебцы творожным сыром.
- Выложите сверху кусочки рыбы.
- Нарежьте яйца кружочками, положите сверху.
- Посыпьте зеленью и сбрызните лимонным соком.
4. Сытный овощной салат с нутом и орехами
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного нута
- 1 авокадо
- 1 красный сладкий перец
- 1 пучок шпината или рукколы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- горсть грецких орехов
- немного кунжута
Способ приготовления:
- Промойте нут, обсушите.
- Нарежьте перец, авокадо и зелень.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте орехи и кунжут.
- Заправьте маслом и лимонным соком.
5. Лаваш с хумусом, овощами и сыром
Ингредиенты:
- 1 тонкий лаваш
- 100 г хумуса
- 1 небольшая морковь
- 1 сладкий перец
- 50 г феты или брынзы
- немного зелени
Способ приготовления:
- Намажьте лаваш хумусом.
- Натрите морковь, нарежьте перец и фету.
- Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом и разрежьте на части.
Сытный ужин для мужа: шесть рецептов мясных рулетов
6. Салат с консервированным лососем и авокадо
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного лосося
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 1 пучок зелени
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Разомните лосось вилкой.
- Нарежьте авокадо и огурец кубиками.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и лимонным соком.
7. Бутерброды с авокадо, яйцом и тунцом
Ингредиенты:
- 2 ломтика цельнозернового хлеба
- 1 авокадо
- 1 вареное яйцо
- 1 банка тунца в собственном соку
- немного зелени и лимонного сока
Способ приготовления:
- Разомните авокадо вилкой, добавьте немного лимонного сока.
- Намажьте массу на хлеб.
- Сверху выложите кусочки тунца и нарезанное яйцо.
- Посыпьте зеленью.
Эти рецепты помогут вам приготовить вкусные и питательные блюда в моменты, когда нет возможности воспользоваться плитой или духовкой. Главное — выбирать качественные продукты и комбинировать их так, чтобы блюдо было не только сытным, но и полезным.
Ранее мы делились изысканными рецептами, где колбаса в главной роли.