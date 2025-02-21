Полезный десерт по Дюкану: сладкое желе

На диете Дюкана, как известно, из рациона почти исключены углеводы, а также радикально ограничены жиры. Запрещены сахар, масло, мука, любые крахмалы, фрукты и ягоды и множество других продуктов. Как же быть сладкоежкам? Готовить десерты из разрешенных продуктов. Например, сладкое желе. Делимся рецептом.

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Ингредиенты:

Низкокалорийный желатин — 10 г;

Обезжиренное молоко до 1% — 1 л;

Вода — 1 л;

Обезжиренное какао — 1 ч. л.;

Жидкий сахарозаменитель — по вкусу.

В воде замочить обезжиренный желатин на 1–2 часа, затем нагреть, чтобы он полностью растворился, но не допускать закипания жидкости. Какао распустить в стакане молока комнатной температуры, добавить сахзам и тщательно размешать до получения однородной смеси. Смешать все жидкости и разлить смесь по формочкам или кружкам. Убрать в холодильник до полного застывания. Такой десерт можно употреблять даже три раза в день.