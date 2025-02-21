Шеф-повар поделился рецептом «идеальных» пельменей

Соотношение говядины и свинины в лепных изделиях должно быть 50 на 50.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Классика пропорции мяса в пельменях — это 50% на 50% говядина и свинина. Идеальные пропорции один к одному, то есть 50% веса теста, 50% мяса пельменей. Пельмени — это отличный повод что-нибудь сконструировать, утка с клюквой или черносливом, свинина с черносливом, смешать мясо с жареным луком. Разница пельменей и вареников в основном на этикетке. Рыбные пельмени тоже бывают, всё что угодно с дичью и рыбой».

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